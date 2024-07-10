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Para atıcı Murat Oğuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazandı!

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#Paris 2024 Paralimpik Oyunları#Para Atıcı#Murat Oğuz
Para atıcı Murat Oğuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarına kota kazandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 13:25

Milli para atıcı Murat Oğuz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Oğuz'u tebrik etti.

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Milli para atıcı Murat Oğuz, Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) davetiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Oğuz, IPC'nin verdiği "bipartite" davet kotasıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

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BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alan milli atıcı Murat Oğuz'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Uluslararası Paralimpik Komitesinin verdiği 'bipartite' davet kotasıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli para atıcımız Murat Oğuz'u tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, Murat Oğuz'a ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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#Paris 2024 Paralimpik Oyunları#Para Atıcı#Murat Oğuz

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