Papiss Cisse'den Bayern Münih için transfer itirafı!

Spor Arena Dış Haber | Sezon başında bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe'ye katılan Papiss Cisse, kariyeri hakkında itiraflarda bulundu.

Senegal'de yayın yapan 2sTV YouTube kanalına konuşan Cisse, Almanya'da Freiburg takımında forma giyerken Bayern Münih'in kendisini istediğini belirtti.

''AFRİKA KUPASI İÇİN BAYERN'İ REDDETTİM''

Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı olan Papiss Cisse, ''2012 Afrika Uluslar Kupası'ndan önce Bayern Münih beni transfer etmek istedi. Menajerim teklifi bana iletti ama Bayern, benim kupada oynamamamı istiyordu. Bu yüzden teklifi geri çevirdim. Menajerime 'Bayern değil, Senegal'i seçiyorum' dedim. Ardından Portsmouth'un teklifi geldi ama onlar da kupaya gitmememi istedi. O tranfer de bu nedenle olmadı. Daha sonra ise Newcastle'a transferim gerçekleşti.'' sözlerini kullandı.

Papiss Cisse, 2012 yılında 12 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Freiburg'dan Newcastle United'a transfer olmuştu.

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