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Haber Giriş: 01.10.2020 - 16:15 | Son Güncelleme:

Papiss Cisse kimdir nereli kaç yaşında? Papiss Cisse hangi takımlarda oynadı?

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Papiss Cisse kimdir nereli kaç yaşında? Papiss Cisse hangi takımlarda oynadı?
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Papiss Cisse, Fenerbahçe transferi sonrası futbolseverlerin gündeminde yer alan isim oldu. Kariyeri boyunca Senegal, Fransa, Almanya, İngiltere, Çin ve Türkiye Ligi'nde forma giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu, Senegal Milli Takımı ile çıktığı 37 maçta 17 gol kaydetti. 2 sezondur Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse, 1 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu. Peki, Papiss Cisse kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Papiss Cisse'nin oynadığı takımlar

Papiss Cisse ya da tam adıyla Papiss Demba Cissé, 3 Haziran 1985 tarihinde Senegal'in Dakar kentinde dünyaya geldi. Futbola Génération Foot (-2000) ve AS Douanes (Dakar) (2000-2003) takımlarında filiz lisans ile başlayan Papiss Cisse, 1 Temmuz 200 tarihinde AS Douanes (Dakar) takımıyla imzaladığı profesyonel sözleşmenin ardından A takımı için ilk adımı attı. 

Sırasıyla Metz, Cherborg, LB Châteauroux, Freiburg, Newcastle United, SD Luneng, Alanyaspor takımlarında forma giyen Papiss Cisse, 1 Ekim 2020 itibariyle Fenerbahçe ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

Sağ ayağına hakim olan 1,85 boyundaki forvet oyuncusu, ihtiyaç halinde sağ kanat mevkisinde de görev alabiliyor.

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