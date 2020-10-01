Papiss Cisse kimdir nereli kaç yaşında? Papiss Cisse hangi takımlarda oynadı?

Papiss Cisse ya da tam adıyla Papiss Demba Cissé, 3 Haziran 1985 tarihinde Senegal'in Dakar kentinde dünyaya geldi. Futbola Génération Foot (-2000) ve AS Douanes (Dakar) (2000-2003) takımlarında filiz lisans ile başlayan Papiss Cisse, 1 Temmuz 200 tarihinde AS Douanes (Dakar) takımıyla imzaladığı profesyonel sözleşmenin ardından A takımı için ilk adımı attı.

Sırasıyla Metz, Cherborg, LB Châteauroux, Freiburg, Newcastle United, SD Luneng, Alanyaspor takımlarında forma giyen Papiss Cisse, 1 Ekim 2020 itibariyle Fenerbahçe ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

Sağ ayağına hakim olan 1,85 boyundaki forvet oyuncusu, ihtiyaç halinde sağ kanat mevkisinde de görev alabiliyor.