Papiss Cisse Fenerbahçe için 'feda' dedi! İşte yıllık ücreti | Son Dakika Transfer Haberi

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Fenerbahçe'de santrfor transferinde son dakika... Alanyaspor ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki Papiss Demba Cisse'yi bonservissiz olarak kadrosuna kattı. Teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla Alanya'dan tanıdığı eski öğrencisi Cisse'yi istemesi bu transferde en etkili faktörlerden biri oldu. Futbolcunun da ücretinde indirime gitmesi imzanın atılmasını sağladı.

YILLIK TOPLAM MALİYETİ 1 MİLYON EURO



Cisse, ağustos başı talep ettiği imza parasından vazgeçti. Ayrıca 1.5 milyon Euro olan maaş beklentisini, 900 bin Euro seviyelerine çekti. 1 artı 1 yıllık opsiyonlu sözleşmeye imza atan tecrübeli golcünün menajerlik ücretleri dahil toplam maliyetinin yıllık 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.

BONSERVİSSİZ GELEN İSİMLER

Sinan Gümüş

Mame Thiam

Barış Sungur (kiralık gönderildi)

Jose Sosa

Filip Novak

Gökhan Gönül

Enner Valencia

Caner Erkin

M.Hakan Yandaş

KRALLIK GEÇEN SEZON KAÇTI AMA



Papiss Demba Cisse, dün İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve transferinin resmen açıklanması bekleniyor. Cisse havalimanında soruları şöyle yanıtladı:



"Erol Bulut ile yeniden çalışacağım için heyecanlıyım. Geçen sezon krallığa çok yaklaştım ancak olmadı. Şimdi bu sezona odaklıyım."