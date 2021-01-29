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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

Papa Alioune Diouf, Boluspor'da!

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Papa Alioune Diouf, Boluspor'da!
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TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Senegalli kanat oyuncusu Papa Alioune Diouf'u kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

TFF 1. Lig'de son olarak İstanbulspor'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 3 kez Senegal Milli Takımı'nda görev aldı.

 

Papa Alioune Diouf, Bolusporda

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