Paolo Maldini'den Hakan Safi açıklaması!

Haberin Devamı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, birkaç gün önce Paolo Maldini'yle İstanbul'da bir araya gelmişti.

İtalyan futbol adamı, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaşmıştı:

"İstanbul’da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok an paylaşmaya devam edeceğimizden eminim."

İtalya'da bir etkinliğe katılan Maldini, Hakan Safi için yaptığı açıklamada "O benim arkadaşım. Kendisi başkan adaylarından biri. Seçimi kazanırsa ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.