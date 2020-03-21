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Haber Giriş: 21.03.2020 - 22:39,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Paolo Maldini ve oğlundan kötü haber

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Son Dakika | Paolo Maldini ve oğlundan kötü haber
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Milan'ın efsanesi Paolo Maldini ve oğlu Daniel Maldini'nin corona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, kulüpte görev alan efsanevi futbolcu Paolo Maldini ve kulüpte forma giyen oğlu Daniel Maldini’nin corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

İtalya’da yayılan corona virüs salgını, Serie A ekiplerini de etkilemeye devam ederken, AC Milan bugün gelen haberle şok yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, kulüpte görev alan Paolo Maldini ve forma giyen 18 yaşındaki oğlu Daniel Maldini’nin koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Paolo ve Daniel’in evlerinde karantina altına alındığı kaydedilirken, her ikisinin de durumunun iyi olduğu ve kimseye temas etmeden evde iki hafta geçirdikleri ifade edildi.

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