Paola Egonu: "Umarım bir gün yeniden Türkiye’de oynayabilirim"

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İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 mağlup ederek 6’ncı şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank’ta başantrenör Guidetti ve Nijerya asıllı İtalyan voleybolcu Paola Egonu, basın mensuplarına konuştu.



Guidetti, şampiyonluk için oyuncularına ve teknik ekibine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Bizim için farklı bir sezon oldu. Yeni bir takımdık. Oldukça fazla sayıda maç kaybettik ama her seferinde daha güçlü dönmeyi başardık. Bu takımı kırılmaz bir obje olarak görüyorum. Bizi yerden yere çalabilirler ama asla kıramazlar. Bugün de bunu gösterdik" ifadelerini kullandı.



"O GÜN TAKIMIMIN GÜCÜNÜ GÖRDÜM"



Sultanlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet’e kaybetmelerinin ardından geri dönüşlerini hatırlatan tecrübeli başantrenör, "Takımımın gücünü Fenerbahçe’ye 3-0 kaybettiğimiz maçtan sonraki gün anladım. Fizik olarak çok yorgunduk, modumuz da düşmüştü ve çok kötü bir durumdaydık. Oyuncularıma, ’Kim antrenman yapmak ister?’ diye sordum. Hepsi eksiksiz bir şekilde antrenmana çıkmak istediklerini söyledi. Ben de o gün takımımın gücünü gördüm" diye konuştu.



VakıfBank’ın başında 27’nci kupasını kazanan İtalyan antrenör, bu performansının sorulması üzerine, "Fark etmez. Saydığım tek şey kızımın yaşı. O da 6,5 yaşında" şeklinde konuştu.



"BİZ BİRLİKTE BÜYÜDÜK, BAZI ŞEYLERİ BAŞARDIK"



Giovanni Guidetti, takımının ikinci ailesi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’ye 15 yıl önce geldim. Şu anda iki ailem var. VakıfBank’ın başına ilk geçtiğimde genç bir adamdım. VakıfBank da genç bir takımdı. Biz birlikte büyüdük, bazı şeyleri başardık. İlişkimiz evliliğe benziyor. Birlikte çok şey kazandık. Kulübümün bana olan tutkusundan ve benimle çalışma isteğinden son derece memnunum. Ben de aynı hisleri taşıyorum" dedi.



EGONU: UMARIM BİR GÜN YENİDEN TÜRKİYE’DE OYNAYABİLİRİM



VakıfBank ile son maçına çıkan Nijerya asıllı İtalyan voleybolcu Paola Egonu ise, "Bu sezon fazlaca zor zamanlar yaşadık ama birlikte ayağa kalkmayı ve birlik olmayı başardık. Bu sonucu kesinlikle hak ettik. Birlikte savaştık ve birlikte kazandık” diye konuştu.



"HEYECAN VERİCİYDİ"



Ülkesi İtalya’da final maçına çıktığı için heyecan duyduğunu sözlerine ekleyen Egonu, ”Elbette kendi ülkemde oynadığım için oldukça heyecanlıydım. Birlikte ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermeye çalıştık. Heyecan vericiydi" ifadelerini kullandı.



VakıfBank ile son maçına çıkan başarılı voleybolcu, ”Umarım bir gün yeniden Türkiye’de oynayabilirim” diyerek sözlerini noktaladı.