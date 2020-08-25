PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe mesaj: Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz
PAOK kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Beşiktaş takımına bir sürpriz hazırladı.
Yunan ekibi, karşılaşmanın yapılacağı Toumba Stadı'nda Beşiktaş'ın soyunma odasındaki taktik tahtasına Türkçe olarak, "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz" yazdı.
Beşiktaş Kulübü de bu anlamlı mesajı sosyal medya hesabından "Bu sıcak karşılama için teşekkürler" notuyla paylaşarak, PAOK takımına teşekkür etti.
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