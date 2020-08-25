MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe mesaj: Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz
GeriFutbol PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe mesaj: Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 00:09 | Son Güncelleme:

PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe mesaj: Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe mesaj: Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz
Abone Olgoogle-news

PAOK kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Beşiktaş takımına bir sürpriz hazırladı.

Yunan ekibi, karşılaşmanın yapılacağı Toumba Stadı'nda Beşiktaş'ın soyunma odasındaki taktik tahtasına Türkçe olarak, "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz" yazdı.

PAOKtan Beşiktaşa Türkçe mesaj: Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz



Beşiktaş Kulübü de bu anlamlı mesajı sosyal medya hesabından "Bu sıcak karşılama için teşekkürler" notuyla paylaşarak, PAOK takımına teşekkür etti.

PAOKtan Beşiktaşa Türkçe mesaj: Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle