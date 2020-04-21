MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPAOK taraftarları koronavirüs yasağına rağmen sokağa indi
GeriFutbol PAOK taraftarları koronavirüs yasağına rağmen sokağa indi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.04.2020 - 16:27,Son Güncelleme:

PAOK taraftarları koronavirüs yasağına rağmen sokağa indi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PAOK taraftarları koronavirüs yasağına rağmen sokağa indi
Abone Olgoogle-news

Yunanistan’da PAOK taraftarları sokağa çıkma yasağına rağmen kulübün 94. kuruluş yıl dönümünü topluca kutlayınca polis müdahalesiyle karşılaştı.

Spor Arena - Efkan Bucak | Yasağa rağmen toplanan yaklaşık 200 PAOK taraftarı Toumba Stadı’nın önünde polisle çatışırken bir kişi tutuklandı. Diğer taraftarların da para cezası aldığı belirtildi.

Yunanistan Spor Bakanı Lefteris Avgenakis profesyonel takımların antrenmanlara gelecek ay başlayacağını söyledi. Ülkede şimdiye dek 2245 koronavirüs vakası ve 116 ölüm rapor edildi.

PAOK taraftarları koronavirüs yasağına rağmen sokağa indi

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle