PAOK taraftarları koronavirüs yasağına rağmen sokağa indi

Spor Arena - Efkan Bucak | Yasağa rağmen toplanan yaklaşık 200 PAOK taraftarı Toumba Stadı’nın önünde polisle çatışırken bir kişi tutuklandı. Diğer taraftarların da para cezası aldığı belirtildi.

Yunanistan Spor Bakanı Lefteris Avgenakis profesyonel takımların antrenmanlara gelecek ay başlayacağını söyledi. Ülkede şimdiye dek 2245 koronavirüs vakası ve 116 ölüm rapor edildi.





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