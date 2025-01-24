PAOK, Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattı

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Yunanistan Süper Ligi takımlarından PAOK, son olarak Başakşehir'de forma giyen Dimitris Pelkas'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Yunan temsilci, sosyal medya hesabından 'Joker geri döndü' başlığıyla paylaştığı video ile transferi duyurdu.

Pelkas, PAOK'ta 80 numaralı formayı giyecek.

PELKAS'IN KARİYERİ

Futbola PAOK alt yapısında başlayan Pelkas sonrasında Vitoria FC, Fenerbahçe, Hull City ve Başakşehir formaları giydi.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 11 Süper Lig, 11 de UEFA Konferans Ligi müsabakasında görev alan orta saha oyuncusu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.