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PAOK, Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattı

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#Transfer#Dimitris Pelkas#PAOK
PAOK, Dimitris Pelkası kadrosuna kattı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 14:49

Yunanistan ekibi PAOK, Başakşehir ile yollarını ayıran Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Yunanistan Süper Ligi takımlarından PAOK, son olarak Başakşehir'de forma giyen Dimitris Pelkas'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Yunan temsilci, sosyal medya hesabından 'Joker geri döndü' başlığıyla paylaştığı video ile transferi duyurdu.

Pelkas, PAOK'ta 80 numaralı formayı giyecek.

PAOK, Dimitris Pelkası kadrosuna kattı

PELKAS'IN KARİYERİ

Futbola PAOK alt yapısında başlayan Pelkas sonrasında Vitoria FC, Fenerbahçe, Hull City ve Başakşehir formaları giydi.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 11 Süper Lig, 11 de UEFA Konferans Ligi müsabakasında görev alan orta saha oyuncusu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Dimitris Pelkas#PAOK

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