PAOK Beşiktaş maçı ne zaman? Maç şifresiz yayınlanacak!

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi yolculuğuna PAOK karşısında başlayacak. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak. Futbolseverler de müsabakaya ilişkin detayları sorgulmaya başladı. İşte, PAOK Beşiktaş maçı hakkında ayrıntılar...

Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak. Müsabaka, 25 Ağustos'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak.

Selanik'te yapılacak karşılaşmanın eşitlikle geçilmesi ve eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

Yapılacak maçlarda kaybeden ekipler, yollarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

MAÇ KANAL D EKRANLARINDA

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK ile oynayacağı mücadele Kanal D'den şifresiz yayınlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından PAOK - Beşiktaş maçının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Kasapoğlu, ''Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D'den yayınlanacak. Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum.'' sözlerini kullandı.

PAOK ile Beşiktaş, 25 Ağustos Salı günü Selanik'te karşı karşıya gelecek.

MAÇA İTALYAN HAKEM

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle 25 Ağustos Salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Toumba Stadı'ndaki mücadelede Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.