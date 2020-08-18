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Hürriyet
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 15:47,Son Güncelleme:

PAOK - Beşiktaş maçı hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

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PAOK - Beşiktaş maçı hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?
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Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Yunan ekibi PAOK ile 25 Ağustos Salı günü saat 21.00’de oynayacağı karşılaşma D-Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig’de geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Yunanistan’da PAOK ile karşılaşacak.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa kupalarında bu sezon ön elemeler tek maç üzerinden oynanacağı için, turu geçen taraf Devler Ligi’nde 3’üncü ön eleme turuna yükselecek. 



Süper Lig ekiplerinin sezon öncesi hazırlık maçları ve Avrupa kupaları ön eleme turu mücadelelerini izleyicileriyle buluşturan D-Smart, PAOK-Beşiktaş karşılaşmasını da naklen ekranlarına taşıyacak.

Beşiktaş’ın tur gecesi 25 Ağustos Salı saat 21.00’den itibaren naklen 77. Kanal Spor Smart’ta olacak.

YAYIN PROGRAMI

20.00 PAOK - Beşiktaş (Maç başlıyor) Canlı 77. Kanal Spor Smart

21.00 PAOK - Beşiktaş - Canlı - 77. Kanal Spor Smart

23.00 PAOK - Beşiktaş (Maçın ardından) Canlı 77. Kanal Spor Smart

 

PAOK - Beşiktaş maçı hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta

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