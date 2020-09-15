Paok Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Paok Benfica maçı ile iki takım Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu mücadelesinde karşı karşıya geliyorlar. Karşılaşma öncesinde spor severler bu maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Paok Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Paok ve Benfica en son 2018 yılında yine bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma Benfica'nın 4-1 galibiyeti ile sonuçlandı. İki takım 4 kez karşı karşıya geldi ve Benfica rakibine hiç mağlup olmadı.
Paok Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Paok Benfica maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayın bilgisi bulunmuyor.. Karşılaşmanın tüm detayları SporArena'da olacak..
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