Paok ve Benfica en son 2018 yılında yine bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma Benfica'nın 4-1 galibiyeti ile sonuçlandı. İki takım 4 kez karşı karşıya geldi ve Benfica rakibine hiç mağlup olmadı.

Paok Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Paok Benfica maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayın bilgisi bulunmuyor.. Karşılaşmanın tüm detayları SporArena'da olacak..