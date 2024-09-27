'PAOK, Aslanlar'ın pençesine düştü'

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Galatasaray'ın Avrupa Ligi’nde PAOK’u 3-1 yenmesi Yunan basınında geniş yankı buldu. Maçı Yunanistan’da yayınlayan Cosmote Sport 2 kanalının spikeri Mihalis Çohos “Rakibin gücünü kabul etmek gerekir. Galatasaray bugün çok ama çok kaliteliydi” yorumunu yaptı. Çohos maçı anlatırken Osimhen için “Boğa gibi”, İcardi için de “İşte kalite” dedi ve “Galatasaray kalitesi yedek kulübesinden bile taşıyor” ifadesini kullandı. Medyada ise şu başlıklar atıldı.

Kafayla voleybol oynadılar

Sport FM: PAOK iyi bir oyun sergilemesine rağmen büyük şansları boşa harcadı ve savunma hatalarının bedelini iki ucuz gol yiyerek ödedi. Sarı kırmızılı futbolcular ikinci golde futbol değil adeta kafaları ile voleybol oynadılar.

· Proto Thema: PAOK savaştı ama Galatasaray’ın baskısına dayanamadı.

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· SDNA: Galatasaray’ın süperstarları PAOK’u yendi.

· Real FM: İkinci yarı tam bir futbol şöleniydi.

Galatasaray klasıyla çözüm buldu

· LiveSport: PAOK iyi mücadele etti. Çok zengin olan Galatasaray, Osimhen ve Mauro İcardi’nin klası sayesinde çözüm buldu.

· Zougla: Yunanistan şampiyonu, iyi performansına rağmen Galatasaray maçından olumlu bir sonuç almayı başaramadı.

· Sport24: PAOK iyi mücadele ettiği maçta güçlü Galatasaray’a karşı ayakta kalmayı başaramadı.

· Fos Ton Spor: PAOK dayanamadı. Karşılaşmanın sonlarında Türklerin kalitesine teslim oldu.

· Newsit: PAOK iyi mücadele etti ama boyun eğdi.

Delikanlı gibi mücadele etti

· Metrosport: PAOK, RAMS Park’ta sağır edici bir atmosferde Galatasaray’la karşı karşı karşıya geldi. PAOK son dakikaya kadar mücadele etse de müsabakadan 3-1 yenik ayrıldı.

· Ieidiseis: PAOK delikanlı gibi mücadele etti ama ‘Aslanlar’ın pençesine yenik düştü.

· Novasports: PAOK çok mücadele etti ama gücü tükendi ve rakibinin kalitesine boyun eğdi.

· Rthess: PAOK maçın büyük bölümünde rekabetçiydi ancak puanları kazanan Galatasaray oldu.