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Pandemiye rağmen 5 milyondan fazla kişi yüzme öğrendi

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#Kasapoğlu#Eyüpsultan#Akşemsettin
Pandemiye rağmen 5 milyondan fazla kişi yüzme öğrendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 07:00

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüpsultan’daki yüzme havuzlarının açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüpsultan’daki yüzme havuzlarının açılış törenine katıldı.

Akşemsettin ve Topçular mahallelerinde yapılan havuzların açılış töreninde konuşan Kasapoğlu pandemi sürecine rağmen ülke genelinde 5 milyondan fazla vatandaşa yüzme öğrettiklerini belirtirken şunları söyledi: “Bu önemli bir devrimin, gayretin sonucudur. Bundan sonra da kimsenin algısına, yalanına, iftirasına, karalamasına imkan tanımadan Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesine devam edeceğiz. Gerek İstanbulumuz gerekse ülkemizin dört bir yanındaki hizmet siyasetimize, eser siyasetimize devam edeceğiz.”

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#Kasapoğlu#Eyüpsultan#Akşemsettin

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