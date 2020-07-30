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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Pandeminin şampiyonu Beşiktaş oldu!

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Pandeminin şampiyonu Beşiktaş oldu!
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12 Haziran’da yeniden başlayan Süper Lig’de son 8 haftanın en başarılı ekibi olan Beşiktaş’ı, 17 puanla Kasımpaşa izledi.

Süper Lig’e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından oynanan 8 haftada 18 puan toplayan Beşiktaş, bu süreçteki en başarılı ekip olmayı başardı.

Yaklaşık 3 ay futbolsuz geçen dönemin ardından 12 Haziran’dan itibaren yeniden başlayan ligde, siyah beyazlı ekip bu süreçte 6 galibiyetle en fazla galibiyet alan, attığı 19 golle en golcü ve kalesinde 8 gol gören Kasımpaşa ile en az gol yiyen ekip oldu. Beşiktaş’ı 17 puanla Kasımpaşa ve 16 puanla şampiyon Başakşehir takip etti.

ORTALAMA YÜKSELDİ

Süper Lig’de koronavirüs salgını sonrasındaki maçlarda 216 gol atıldı. İlk 28 haftalık periyotta hafta başına 23,53 olan gol ortalaması son 8 haftada 27’ye yükseldi.

 

Pandeminin şampiyonu Beşiktaş oldu

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