Pandeminin mesajı: Hakemi bırak, ilk 16'ına bak

Pandemi döneminin normal sezona göre 2 radikal farkı vardı. Seyircisiz oynanacak olması ve 5 oyuncu değişiklik hakkı. Yani 90 dakika içinde takımın yarısını değiştirme şansı. Bu sayede oyun hamuru edasında maçın seyrine göre takımını istediği şekle sokma fırsatı tanıyacaktı. Kime? Elbette ki kullanmasını bilene, vizyonu geniş teknik adamlara, yedek kulübesinde alternatifi bol, kadrosu doğru kurgulanmış takımlara.

Şampiyonluğun 4 adayından G.Saray, Rize’deki mağlubiyet ve şanssız kayıplarla başladı. Resmen kara haberci bir maç oldu. muslera ve andone sakatlanıp sezonu kapattı, adem Büyük 3 dakikada sorumsuzca iki sarı kartla atıldı, G.Antep önünde Falcao da sakatlanınca kepenk indi. Sivasspor’da ise kadro darlığının dezavantajı ve Rıza Çalımbay’ın şikayetleri konsantrasyonu dağıttı. İçerideki Kayseri ve Y.Malatya yenilgilerinde, dışarıdaki Kasımpaşa ve Konya beraberliklerinde kabahat arayacak hakem kararları da olmadı. Fikstüre homurdanmışlardı ki TFF, 1 gün ileriye attı.

BAŞAKŞEHİR 35'TE 33

Trabzonspor ile Başakşehir baş başa kaldı. Başakşehir, şampiyon olduğu 33. haftaya kadar geçen 7 haftada toplam 35 oyuncu değişiklik hakkının 33’ünü kullandı. Trabzonspor’da ise bu sayı 27. Yani 8 oyuncu daha değiştirerek oyuna müdahale etme şansını Hüseyin Cimşir kullanmamış ya da sahadakinden daha iyi form göstereceğine inandığı uygun oyuncuyu kulübede bulamamış. Peki iki takımda oyuna girenler skor olarak nasıl katkı sağladılar? Başakşehir’de elia, Antalya deplasmanında skoru 2-0’a; Konya deplasmanında da 3-2 mağlupken 3-3’e getiren golleri attı. Trabzonspor’da da Guilherme’nin Konya maçında novak’a asisti var. Yani iki takımda da sadece 3 gole tabela etkisi yaratan durum oluştu.

Demek ki, değişikliklere sadece skor olarak bakmak sağlıksız. Sahaya getirdikleri taze güçle birlikte ana taktiğe veya değişen stratejiye katkısı çok daha büyük. Sahaya çıkan kadroda o gün formu düşük olan veya rakibin etkili oyunundan dolayı aksayanların değişmesi için kulübede ilk 11 muadili oyuncu olup olmadığı önem arz ediyor. Ancak bu da tek başına yetmiyor. Çünkü kenarda, bu oyuncuları doğru zamanda ve yerde kullanarak müdahale etmeyi sağlayacak kapasitede bir teknik adam şart. Birkaç dakika oyunu soğutmak adına yapılan formalite değişiklik ya da sakatlık nedeniyle zorunluluk dışında oyuna girenlerin sürelerine baktığımızda, iki teknik adamın erken müdahale konusunda hamlelerini ve yedeklerin sürelerini tabloda görüyoruz...







KULÜBENİZ GÜÇLÜ DEĞİLSE İŞİNİZ MUCİZELERE KALIYOR

Bu tablodan da görüleceği üzere sadece atanla tutanın çok iyi olursa hayat güllük gülistanlık olmuyor. sörloth ve Uğurcan ikilisi ayakta alkışı hak eden ama Trabzon’daki ana sorunları gizleyen isimler oldular.

Guilherme dışında yedekten gelip kayda değer süre alabilecek ikinci bir isim yok. Serkan, Doğan, Hüseyin, Koray isimleri göze çarpıyor. 33 maçın 28’inde gol yediren bir savunma eklenince şampiyonluk telaffuzu kolay olmuyor.

Başakşehir’de kalede mert, savunmada Clichy, Caiçara, epueranu, skrtel gibi kaliteli oyuncular; Aziz Behich, Uğur Uçar gibi alternatifler. mahmut-İrfan Can-Aleksic-Mehmet Topal ortanın yaşam damarı. İleride Visca-Robinho-Crivelli-Demba Ba-Gulbrandsen ve hatta elia gibi gol katkısı verenler. Gökhan İnler bile son 10 dakika oyuncusu. En önemlisi, prefabrik olarak günü kurtarmak için değil, bugünler ön görülerek Abdullah Avcı yönetiminde depreme son derece dayanıklı atılmış bir temel.

NWAKAEME'NİN YOKLUĞU

Bu kadronun karşısında yedek kulübeniz güçlü değilse yarışı sürdürme şansınız mucizelere kalıyor. 11 gol-6 asistle sezonun yıldızlarından nwakaeme’nin sakatlık nedeniyle yokluğunda Ankaragücü ve Alanya’ya puan kaybı da cabası.

TEBRİKLER OKAN BURUK'A

Artık futbolda devir değişti. Pandemiye özel gibi olsa da süresi uzatılan 5 oyuncu değişikliği tamamen kural kitabına girecek gibi. Sahaya resmen yeni bir takım sürülebilir hale gelindi. İlk 11 değil, ‘16 kişilik’ kadroyu çok akılcı ve doğru kurmak gerekiyor. ‘Hakeme saldırı’ Süper Lig genetiğinde başarısızlık örtmenin en büyük jokeri! En azından şimdilik bırakın hakemi de, futbolun yeni çehresine ayak uydurmak için kaliteli teknik adama ve 16 kişilik kadroya odaklanın.

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