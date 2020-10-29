Pandemi futbolu yerle bir etti!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının futbol dünyasına olan olumsuz etkisi de devam ediyor. Verilen araların ardından bazı liglerde statlara sınırlı sayıda seyirci alınsa da bazı liglerde maçların seyircisiz oynanması nedeniyle kulüpler maddi olarak zor durumlar yaşarken, futbolcuların değerleri de eriyor. KPMG Football Benchmark ekibi, COViD-19’un dünyadaki en değerli 500 futbolcusuna etkilerini araştırdı. Şubat 2020’de toplam bonservisleri 20 milyar 714 milyon Euro’yu bulan 500 oyuncunun değeri son 8 ayda yüzde 10.3 eridi. Şubat-Mayıs ayları arasında ise bu düşüş yüzde 19.6’ya kadar çıkmıştı

3 ADA EKİBİ ZİRVEDE

Maçların başlamasıyla oyuncu bonservisleri yükselişe geçse de kulüplerin kadro değerleri Şubat 2020 öncesine göre azaldı. Kadrosu en değerli kulüpler sıralamasında ilk üçü Premier Lig ekipleri aldı. M.City, 1.1 milyar Euro’luk değeriyle zirvede. Liverpool 1 milyar 44 milyon Euro’yla ikinci, Chelsea ise 887 milyon Euro’yla 3, sırada. KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak,da COViD-19 nedeniyle futboldaki buhranın devam ettiğini belirtirken “Salgın bu hızla sürerken kulüpleri pek sağlıklı günler beklemiyor’’ dedi.

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