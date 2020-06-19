pandelas'ın iddaa kuponu dillerde! Bu sefer de 2.031 kişiye kazandırdı...
Bu haftaya adeta "pandelas" damga vurdu desek yanılmayız. Önce 379 kişiye, ardından 615 kişiye derken bu sefer de 2.031 kişiye kazandırdı! Futbol kuponu sonrası basketbol kuponlarıyla da Misli Cafe'de ön plana çıktı.
Bu bir ilandır
Misli Cafe'nin yıldızı "pandelas" bu haftaya adeta damga vurdu, yaptığı iddaa kuponları dillerde...
VARAN1! Süper Lig'den 3 maç aldı, yanına Bundesliga'dan 1 maç koydu, 4 maçlık iddaa kuponuyla 6.225 TL kazandı.
Hem kendi kazandı, hem de kuponu oynayan 379 kişiye kazandırdı!
VARAN2! Basketbol iddaa bültenine İspanya ve Almanya'dan maçlar yüklendi, 4 maçlık iddaa kuponu yapan "pandelas" 3.003 TL kazandı.
Yine hem kendi kazandı, hem de kuponu oynayan 615 kişiye kazandırdı!
Varan 3! Misli Cafe'nin yıldızı "pandelas" muhteşem geçen haftaya mükemmel bir başka kupon daha sığdırdı!
Yine 4 maçlık basketbol kuponu, yine Almanya ve İspanya'dan maçlar, bu sefer de 6.902 TL kazandı!
Kendi kazandığını yanında 2.031 kişiye de kazandırdı!
İşte o efsane kupon...
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