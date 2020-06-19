pandelas'ın iddaa kuponu dillerde! Bu sefer de 2.031 kişiye kazandırdı...

Bu bir ilandır

Misli Cafe'nin yıldızı "pandelas" bu haftaya adeta damga vurdu, yaptığı iddaa kuponları dillerde...

VARAN1! Süper Lig'den 3 maç aldı, yanına Bundesliga'dan 1 maç koydu, 4 maçlık iddaa kuponuyla 6.225 TL kazandı.

Hem kendi kazandı, hem de kuponu oynayan 379 kişiye kazandırdı!

VARAN2! Basketbol iddaa bültenine İspanya ve Almanya'dan maçlar yüklendi, 4 maçlık iddaa kuponu yapan "pandelas" 3.003 TL kazandı.

Yine hem kendi kazandı, hem de kuponu oynayan 615 kişiye kazandırdı!

Varan 3! Misli Cafe'nin yıldızı "pandelas" muhteşem geçen haftaya mükemmel bir başka kupon daha sığdırdı!

Yine 4 maçlık basketbol kuponu, yine Almanya ve İspanya'dan maçlar, bu sefer de 6.902 TL kazandı!

Kendi kazandığını yanında 2.031 kişiye de kazandırdı!

İşte o efsane kupon...

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