MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriPanathinaikos'un yeni başantrenörü Georgios Vovoras oldu
GeriBasketbol Panathinaikos'un yeni başantrenörü Georgios Vovoras oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 15:08,Son Güncelleme:

Panathinaikos'un yeni başantrenörü Georgios Vovoras oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Panathinaikos'un yeni başantrenörü Georgios Vovoras oldu
Abone Olgoogle-news

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenörlük için Georgios Vovoras ile anlaşma sağlandı.

Panathinaikos Kulübü, 2016'dan bu yana takımda yardımcı antrenörlük yapan 43 yaşındaki Yunan çalıştırıcı Vovoras'ın, gelecek sezon için başantrenörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Kariyerinde PAOK, Peristeri, UNICS Kazan başta olmak üzere birçok takımda yardımcı antrenörlük yapan Vovoras, APOEL ve OFI'de ise başantrenörlük görevi üstlenmişti.

 

Panathinaikosun yeni başantrenörü Georgios Vovoras oldu

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle