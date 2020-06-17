Panathinaikos'un yeni başantrenörü Georgios Vovoras oldu

Panathinaikos Kulübü, 2016'dan bu yana takımda yardımcı antrenörlük yapan 43 yaşındaki Yunan çalıştırıcı Vovoras'ın, gelecek sezon için başantrenörlük görevine getirildiğini duyurdu.



Kariyerinde PAOK, Peristeri, UNICS Kazan başta olmak üzere birçok takımda yardımcı antrenörlük yapan Vovoras, APOEL ve OFI'de ise başantrenörlük görevi üstlenmişti.

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