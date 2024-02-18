Panathinaikos'un puan kaybı sonrasında Fatih Terim'e ağır eleştiri: 'Mantıklı hiçbir şey yoktu! Çağ dışı...'

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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde 10 kişilik Lamia ile evinde 2-2 berabere kaldı. Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ve 59. dakikada Jeremejeff kaydetti. Konuk ekip Lamia'nın golleri ise 45+1'de Carlitos ve 68'de Tsiloulis'den geldi. Öte yandan Lamia'da Martinez 39. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında yara alan Panathinaikos, bir maç fazlasıyla 51 puanla ikinci sırada yer aldı. Lamia ise 34 puanla 6. sırada yer aldı.

FATİH TERİM'E ELEŞTİRİ

Yunan basını, Panathinaikos'un zirve yarışında yaşadığı puan kaybı sonrasında Fatih Terim'i eleştirdi.

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"DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZDI"

Sport 24'te yer alan haberde 2-2 sona eren Panathinaikos - Lamia maçı için "Bundan daha kötüsü olamazdı" eleştirisi yapıldı.

"MANTIKLI BİR ŞEY YOK, ÇAĞ DIŞI!"

Haberin devamında, "İlk 20 dakikada iki sakatlık, sahada dengesizlik, düzensiz bir tempo ve hayal kırıklığı. Maçta Panathinaikos adına mantıklı hiçbir şey yoktu. Panathinaikos art arda duran toplarla yüklendi. Ev sahibinin etkisiz futbolu, çağ dışı hücum yaklaşımını tanımlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 24. haftasında AE Kifisias takımıyla karşılaşacak.