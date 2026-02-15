Panathinaikos'u çıldırtan hareket!

Haberin Devamı

EuroLeague'de 1 maç eksiğine karşın liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko, önceki gün konuk olduğu Panathinaikos karşısında uzun yıllar unutulmayacak bir zafer kazandı. Büyük çekişmeye sahne olan maçın son saniyesinde zor pozisyonda olmasına skoru 85-83 yapan basketi atan Wade Baldwin, sarı lacivertlilere galibiyeti getirmekle kalmadı; karşılaşmadan sonra yaptığı sevinç gösterisiyle de gecenin adamı oldu. Maçı bitiren basketinin ardından takım arkadaşlarının büyük coşkuyla kucakladığı ABD’li basketbolcu, daha sonra sahanın ortasına giderek Panathinaikos armasının üstünde ‘zafer duruşu’ pozu verdi.

Cedi Osman: Bunu unutmayacağız

Baldwin'in bu hareketine, sakatlığı nedeniyle maçı kenardan izleyen Panathinaikoslu Mathias Lesort büyük tepki gösterdi. Fransız oyuncu sahaya girerek Baldwin’in üzerine yürürken, diğer oyuncular araya girerek gerginliğin büyümesini önledi. Yunan ekibinde forma giyen Cedi Osman da Baldwin’i eleştirip, “Yaptığı profesyonellikten uzaktı. Kulübümüze saygı göstermemesi, onun tahmin ettiğinden çok daha ciddi bir mesele. Panathinaikos, Baldwin’in sandığından çok daha büyük bir kulüp. Gerilimin nedeni buydu. Galibiyeti elbette kutlarsın ama bu şekilde, provoke edici bir tavırla değil. Biz ve taraftarımız bunu unutmayacağız” dedi.

Haberin Devamı

JUANCHO HERNANGOMEZ: SAYGISIZLIK

Bir başka Panathinaikos oyuncusu Juancho Hernangomez ise, “Maç kazandıran şut için Baldwin’e tebrikler ama yaptığı gerçekten saygısızcaydı. Sahanın ortasında kaldı ve kulübümüzün armasına bastı” diye konuştu. Yunan basını da maçla ilgili haberlerinde bu olayı ön plana çıkardı... Gazzetta: Baldwin sevinç sırasında yaptığı hareketle önce taraftarları ardından Matthias Lesort’u çıldırttı. Sport: Rekabet saha dışına taştı. Son saniyede Fenerbahçe kazanırken Baldwin, Panathinaikos’un logosuna basarak her şeyi çığrından çıkardı. Sportdog: Euroleague maçına yakışmayacak görüntüler izledik. Baldwin sadece taraftarların değil Panalı oyuncuların da öfkesini kazandı.