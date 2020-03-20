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Basketbol
AA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 16:38,Son Güncelleme:/

Panathinaikos'ta Pitino'nun sözleşmesi feshedildi

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Panathinaikos'ta Pitino'nun sözleşmesi feshedildi
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Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda ABD'li başantrenör Rick Pitino'nun sözleşmesi feshedildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Pitino'nun kontratının karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği duyuruldu. THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Panathinaikos, 28 haftada aldığı 14 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.

Panathinaikosta Pitinonun sözleşmesi feshedildi

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