Panathinaikos'ta Fatih Terim'den Olympiakos için olumlu yanıt ve doping iddialarına tepki!

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Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos, Şampiyonluk Turu 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lamia'yı 5 golle geçerek yoluna devam ederken müsabakanın ardından Teknik Direktör Fatih Terim önemli açıklamalar yaptı.

Şampiyonluk Turu'ndaki ezeli rakipleri Olympiakos'un Konferans Ligi yarı final fikstürü hakkında konuşan Fatih Terim, oynayacakları maçlar öncesi ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

SÜPER KUPA OYNANMAMIŞTI

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'la oynayacakları maç öncesi Galatasaray'la oynayacakları Süper Kupa maçının ertelenmesi talebinde bulunurken sarı kırmızılılardan olumlu yanıt gelmemişti.

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TARAFTARI KARŞISINA ALMA PAHASINA OLUMLU YANITLADI

Fatih Terim, taraftarını karşısına alma pahasına Olimpiakos'un Konferans Ligi'nde şampiyon olması için ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Olimpiakos'un maçlarının ertelenmesine sıcak bakacak mısınız?" sorusuna olumlu yanıt verirken "Nasıl yardım edilecekse ederiz. Çünkü Avrupa maçları önemlidir. Resmi bir açıklama geldiğin andan itibaren daha rahat konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Takımın golcü futbolcusu Fotis Ioannidis hakkında çıkan doping iddialarına yanıt veren Fatih Terim oyuncusunu savundu.

Yunanistan Milli Takımı'nda forma giyen Fotis Ioannidis'in Kazakistan ve Gürcistan maçlarında doping kontrolüyle ilgili sorun yaşadığı iddia edilirken Fatih Terim'den oyuncusuna tam destek geldi.

"BU GİBİ DURUMLARDA GÜÇLÜ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Bu tarz olumsuz durumlarda takım olarak birlikte durmaları gerektiğine vurgu yapan Fatih Terim, "Ortaya çıkanları duyar duymaz Fotis'e ne olduğunu sormadım bile. Fotis hakkında hiçbir sorum yoktu. Kendisiyle dalga geçilmişti ama ekibimiz o kısma çok iyi tepki verdi. Bunu açıkça ortaya koyduk. Bu gibi durumlarda güçlü olmamız gerekiyor. Panathinaikos'un hep birlikte çok güçlü olduğunu bilmeliyiz. Biz çok büyük bir takımız. Cevap olarak biz de bunu yaptık. Büyük bir takım gibi. Hedefe ulaşmak için başkan, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar birlik olmalıyız. Birlik olduğumuz sürece tüm bunların üstesinden rahatlıkla gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

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"SPORCULARI KARALAYAN İNSANLAR VAR"

Lamia maçı sonrası konuşan Bakasetas ise takım arkadaşına destek vererek "Yunan milli takımının kaptanı olarak bir şey söylemek istiyorum. Oyuncuların isimlerinin bu şekilde karalanmasının nedenini anlayamıyorum çünkü çeşitli isimlerden bahsediliyordu. Üstelik öncesinde elemeleri geçemememiz gibi bizim için hayal kırıklığı yaratan bir olay varken. Bunu sindirmek biraz zaman alacak. Yine de oyuncuları ve sporcuları olabilecek en kötü şekilde karalayan insanlar var." dedi.

"KORKACAK BİR ŞEYİM YOK"

Doping iddiaların merkezinde bulunan Fortis Ioannidis ise "Söyleyecek bir şeyim yok. Cevabım her zaman olduğu gibi sahada verilecek. Ben onlarla ilgilenmiyorum. Ben her şeyi olabildiğince temiz yapan bir insanım, adilim, dolayısıyla korkacak bir şeyim yok." açıklamasında bulundu.