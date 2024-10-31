Panathinaikos'ta Fatih Terim pişmanlığı! 'İlk günden astılar, sabote ettiler'

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Geçen sezonun ortasında Yunanistan devi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, play-off şampiyonluk grubunda istenen sonuçların alınamaması üzerine görevinden ayrılmıştı.

Panathinaikos'un yollarını ayırdığı Terim, çıktığı 26 maçta 14 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik almış ve 1.85 puan ortalaması tutturmuştu. Terim ayrıca takımı Yunanistan Kupası'nda finale çıkarmıştı. Terim'siz çıkılan finalde Panathinaikos kupayı kazanmıştı.

TERİM'DEN SONRA ALONSO İLE DE YOLLAR AYRILDI

Fatih Terim'in ardından yaz aylarında göreve getirilen Diego Martin Alonso ile de alınan kötü sonuçların ardından yollar ayrıldı. Uruguaylı teknik adam, 17 maçta 1.35 puan ortalaması tutturmuştu.

Panathinaikos, 9 haftası geride kalan Yunanistan Süper Ligi'nde 13 puanla 9. sırada bulunuyor.

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FATİH TERİM PİŞMANLIĞI

Panathinaikos'ta teknik direktör konusunda yaşanan belirsizliğin konu edildiği haberde Fatih Terim için de bir parantez açıldı.

"İLK GÜNDEN TERİM'İ ASTILAR"

SportDog'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

Panathinaikos'ta son 2 ayda yaşananların bir emsalinin yok. 14 yılın en iyi kadrosuna sahip olan takım, kazanamamayı sahada hiçbir planının olmamasıyla ve hepsinden önemlisi tarihine saygısızlık etmeyi başarıyor. Sorun yok denildi ama sorun çıktı, teknik direktör gitti. Asıl kabul edilemez olan insanların bilgi sahibi olmak için dinlediği gazetecilerin, başarısız bir teknik direktörü destekleyerek gerçekleri çarpıtması. Asıl sinir bozucu olan aynı insanların Terim'i ilk günden beri asmış olmaları.

"ÇİFTE KUPA KAZANAMADIĞI İÇİN KATLEDİLDİ"

AEK kalecisi Brignoli'nin kulüple dalga geçmesini engelleyen, Olympiakos'u bulduğu yerde ezen, kupada PAOK'u eleyen ama bunlara rağmen OPAP Arena'da çifte kupa kazanamadığı için katledilen bir Terim...

"SABOTE ETTİLER"

Evet, modern futbol Terim'den geçmişti belki ama o Türk bir deliydi. O dönem güvenilseydi şampiyonluğu bir şekilde alabilecek tek kişi oydu. Ancak gazeteciler ve kulüp içindeki bazı klikler kadrodaki futbolcuları yönlendirerek takım hala yarıştayken Terim'i sabobe ettiler.