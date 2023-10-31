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Panathinaikos'ta Ergin Ataman'a çılgın karşılama

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#Ergin Ataman#Panathinaikos#Basketbol
Panathinaikosta Ergin Atamana çılgın karşılama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 11:59

Büyük derbide Olympiakos'u deplasmanda mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, dönüşte taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı

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Yunanistan Erkek Basketbol Ligi'nde Olympiakos'u deplasmanda 66-54 mağlup eden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, şehirde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yunan basınında Panathinaikos'ta Ataman'ın yeni bir heyecan yarattığına vurgu yapılırken, Ataman için "Pana taraftarlarının kucağında boğuldu" başlığı atıldı.

Öte yandan Ergin Ataman, Olympiakos karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Ataman, "Duygusal olarak yüklüyüm. Dün gece uyuyamadım. Zor geceler geçirdik. Çocuklar mücadele eden bir takım olduğumuzu gösterdiler. Euroleague'de stadımızda tempoyu kontrol edemediğimiz için kaybettik. Çok tuhaftı. Bugün Olympiakos gibi iyi oynamasak da savunmada agresiftik. Oyuncularımın oynama tarzından memnunum. Genellikle oldukça iyiydik." ifadelerini kullandı.

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Derbiye özel bir taktik uyguladığını ifade eden tecrübeli başantrenör, "Farklı oynadık. Özellikle maçın sonunda daha güçlü olmak için üç uzunla oynadık, diğer noktalarda ise sadece Dino'yla oynadık ve Fal'ın skor yapmasını zorlaştırdık. "3"te Juancho'yla da oynadık. Genelde çok fazla taktiksel numara kullanmam ama bugün kullandım." dedi.

İŞTE PANATHINAIKOS TARAFTARININ ERGİN ATAMAN SEVGİSİ:

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#Ergin Ataman#Panathinaikos#Basketbol

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