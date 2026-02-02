Panathinaikos'ta Ergin Ataman için istifa iddiası!

Haberin Devamı

Yunanistan Ligi’nde Panathinaikos deplasmanda Aris ile karşılaştı. Panathinaikos, rakibine 102-95 ile mağlup oldu.

Ergin Ataman, son çeyrekte itirazlarından dolayı çift teknik faul aldı ve maçtan diskalifiye edildi.

😳 Ergin Ataman, çıkmayan faul kararının ardından çok öfkeli!pic.twitter.com/BomEUORelR — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) February 1, 2026

Panathinaikos'ta başkan Dimitris Giannakopoulos, yenilginin ardından sosyal medya hesabı üzerinden Ergin Ataman ve oyunculara sert açıklamalarda bulundu.

Giannakopoulos'un açıklamaları şu şekilde olmuştu:

"Eğer geri dönecek haysiyetiniz varsa, Atina'ya vardığınızda hepiniz istifanızı verirsiniz. Oyuncular, koçlar, asistanlar... Hepiniz bir utanç kaynağısınız.

Bana hiçbir mazeret üretmeyin. 40 milyon Euro bütçeniz varken gidip Aris'e yenilemezsiniz. Yeter artık! Basketbol oynamaya başlayın ve nerede olduğunuzun farkına varın.

Burada, yağmur altında. Ben ısrar edeceğim, söyleyeceğim. Hepiniz uyuyamayacaksınız. Ben bu masada, Mayıs ayında EuroLeague'i kazanacağım. İstediğinizi söyleyin.”

Yunan basınından Gazetta'da Ergin Ataman'ın istifa ihtimalinin gündeme geldiği öne sürüldü.

Konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

"Panathinaikos'un 2026 yılında sergilediği kötü görüntü ve Euroleague puan tablosundaki gerilemesi, birçok oyuncuyla kötü ilişkiler yaşadığına dair söylentiler (çünkü onları sık sık kamuoyu önünde eleştirdiği için) takım içinde Ergin Ataman'ın kişiliği büyük tartışmalara neden olmuştu.

Çoğu oyuncunun (Kostas Sloukas hariç) son Avrupa maçında ASVEL'e karşı sergilediği vücut dili, zaten her şeyi anlatıyordu. “Yeşiller” galibiyete geri dönmüş olabilir, ancak çok zayıf bir rakibe karşı sergiledikleri zayıf performans, bir şeylerin yolunda gitmediğini ve Türk başantrenörün belki de takım üzerindeki kontrolünü, özellikle de bu sezon defalarca hedef tahtasına koyduğu oyuncularla olan ilişkilerini kaybetmiş olabileceğini açıkça ortaya koydu.

Dimitris Giannakopoulos, 60 yaşındaki başantrenöre destek veren tek isimdi. Hatta Olympiakos’a karşı alınan yenilginin ardından, bir gün sonra antrenmanda yaptığı konuşmada teknik ekipten ziyade oyunculara seslendi.

Zaten Ergin Ataman'a verdiği desteği paylaşımlarıyla da kanıtlamıştı. Sadece iki yıl önce yedinci şampiyonluğu getirip Olympiakos'u şampiyonluk tahtından indirmiş olması nedeniyle değil, ona gerçekten inandığı için.

Panathinaikos'un bu yıl “Nick Galis Hall”da aldığı ikinci yenilgi ve normal sezonda liderliği kaybetme ihtimali, Ataman'ın “yeşil” kulübede yerini koruyabilmesi için güven bardağını taşıran son damla olmuş olabilir. Bu durumun önümüzdeki 24 saat içinde netleşmesi bekleniyor.

Ancak Dimitris Giannakopoulos’un Selanik’teki maçın hemen ardından yaptığı ve oyuncularla birlikte teknik ekibi de istifaya çağırdığı açıklama, her ne kadar ani bir tepki olsa da, tartışmaya yer bırakmayan bir gerçeği ortaya koyuyor:

Bu, geçen yaz (sezonun kötü bitmesine rağmen) görevde tuttuğu ve son dönemde herkesten fazla desteklediği başantrenöre karşı ilk kez kamuoyu önünde eleştiri yöneltilmesidir. (sezonun başarısız bir şekilde sona ermesine rağmen) ve son dönemde takımın gösterdiği performansın istenen seviyeden çok uzak olmasına rağmen, onu herkesten daha fazla destekleyen kişi oldu.

Mevcut durumda organizasyonun bir “elektroşoka” ihtiyaç duyduğu düşünülürken, bedeli her zaman başantrenör öder (oyuncuların ayrılamayacağı açısından). Bu nedenle, üç kez Avrupa şampiyonu olan Ataman’ın “uzlaşmacı” bir şekilde görevinden ayrılması veya istifa etmesi kararı, takımın iyiliği için her zamankinden daha olası ve gerçekçi bir senaryo olarak görünüyor. Sonuçta, Ataman döneminde ilk kez “yeşiller” böyle bir kriz yaşıyor ve bu, takımın potansiyeli, bütçesi, kadrosu ve tartışılmaz yeteneği ile uyuşmuyor.

Karşılıklı anlaşma denmesinin nedeni ise, elde edilen bilgilere göre Ataman’ın önümüzdeki yaz Panathinaikos’ta devam etmeme ihtimalini ciddi şekilde değerlendirmiş olması. Her ne kadar bir yıl daha sözleşmesi bulunsa da.

Belki de bunun nedeni, Anadolu Efes'in Kokoskov'un yerine gelen Pablo Laso'ya bir buçuk yıllık sözleşme vermemiş, sadece sezon sonuna kadar sözleşme imzalamış olmasıdır. Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Özetle, Ergin Ataman’ın yönetime istifasını sunma ihtimalini tarttığı ve bu senaryoda iki tarafın, makul bir tazminat karşılığında karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırmasının mantıklı olduğu konuşuluyor. Ancak gelişmeler saat başı değiştiği için kimse hiçbir şeyden yüzde yüz emin olamıyor."

