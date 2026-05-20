Panathinaikos’ta Ergin Ataman gelişmesi!

Panathinaikos'un EuroLeague’de 2-0 öne geçtiği seride Valencia’ya 3-2 kaybederek Atina’daki Final-Four’un dışında kalması gündem olmuştu.

Gazzetta'nın haberine göre Panathinaikos'ta bugün gerçekleştirilmesi planlanan antrenman iptal edildi. Yaşanan gelişmeler sonrası Ergin Ataman ile yolların ayrılmasının an meselesi olarak görüldüğü iddia edildi.

Konuya ilişkin yazılanlar şu şekilde oldu:

"ERGİN ATAMAN İÇİN AYRILIK ARTIK AN MESELESİ GİBİ GÖRÜLÜYOR"

"Panathinaikos’ta gelişmeler alarm seviyesine ulaşmış durumda. İddiaya göre takımın bugünkü (20 Mayıs) antrenmanı iptal edildi ve Ergin Ataman için ayrılık artık an meselesi gibi görülüyor. Panathinaikos içinde özellikle EuroLeague Final Four’una kalınamamasının ardından günlük görüşmeler yapıldığı belirtiliyor.

Takım, pazar günü Yunan Ligi play-off’larında Mykonos’u mağlup ettikten sonra Atina’ya dönmüş, oyuncular izne ayrılmıştı. Ancak Valencia karşısında 2-0 öndeyken gelen elenme büyük şok yarattı. Önlerinde ayrıca 28 Mayıs’ta başlayacak PAOK serisi bulunuyor."

Haberde, asıl meselenin soyunma odasındaki mental durum olduğu vurgulanıyor.

EuroLeague’deki kötü gidişat sonrası ortam zaten gerginken, olumsuz karşılanan bir başka detayın da Ataman’ın takım Atina’ya dönerken birlikte dönmeyip Mikonos’ta kalması olduğu ifade ediliyor.

"20 Mayıs antrenmanı iptal edildi ve Türk koç ayrılığa çok yakın. Mevcut şartlarda ayrılık “zaman meselesi” olarak görülüyor. Geriye kalan konunun ise tazminat olduğu belirtiliyor; çünkü Ataman’ın sözleşmesinde bir yıl daha bulunuyor ve sözleşmesinden vazgeçmeye sıcak bakmadığı öne sürülüyor."

Haberde ayrıca, kulüp yönetiminin bu kararda maddi boyutu çok fazla düşünmediği ve Yunan Ligi finalleri öncesinde soyunma odasında büyük bir sarsıntı yaratmayı göze aldığı ifade ediliyor.

PANATHİNAİKOS AÇIKLAMA YAPTI

Panathinaikos bugünkü antrenmanın isteğe bağlı olduğunu ve Saint Thomas salonunda normal şekilde yapıldığını açıkladı. Kulüp ayrıca Ergin Ataman’ın yarın öğle saatlerinde gerçekleştirilecek takım antrenmanında sahada olacağını açıkladı.

Panathinaikos’un açıklaması şöyle oldu:

“Bilgilendirme amacıyla ve bazı yanlışlar ile yalanlar yazıldığı için; bugün için planlanan antrenman isteğe bağlıydı ve Saint Thomas stadyumunda normal normal şekilde gerçekleştirildi. Program doğrultusunda yarın öğle saatlerinde aynı salonda Ergin Ataman yönetiminde normal antrenman yapılacaktır.”