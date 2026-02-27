Panathinaikos'ta Ergin Ataman diskalifiye edildi!

Haberin Devamı

Panathinaikos, EuroLeague’in 29. haftasında dün akşam (26 Şubat Perşembe) Paris Basketball’a 99-104’lük skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ilk yarısında hakemlere yönelik itirazları nedeniyle bir teknik faul alan Ergin Ataman, maçın son bölümünde hakemlerle yaşadığı sert diyalog sonrası diskalifiye edildi ve oyundan atıldı.

‼️𝝜 𝝩𝝚𝝠𝝚𝝪𝝩𝝖𝝞𝝖 𝝫𝝖𝝨𝝜 𝝩𝝤𝝪 𝝖𝝘𝝮𝝢𝝖 𝝡𝝚 𝝩𝝤 𝝩𝝦𝝞𝝥𝝤𝝢𝝩𝝤 𝝩𝝤𝝪 𝝬𝝚Ϊ𝝛-𝝢𝝩𝝚Ϊ𝝗𝝞𝝨, 𝝥𝝤𝝪 𝝤 𝝥𝝖𝝢𝝖𝝝𝝜𝝢𝝖Ϊ𝝟𝝤𝝨 𝝙𝝞𝝖𝝡𝝖𝝦𝝩𝝪𝝦𝝚𝝩𝝖𝝞 𝝘𝝞𝝖 𝝫𝝖𝝤𝝪𝝠



➡️ Ο Παναθηναϊκός βράζει για τη διαιτησία της αναμέτρησης με την Παρί και ειδικά για την… pic.twitter.com/ZvqtGXcFK6 — SPORT24 (@sport24) February 26, 2026

Öte yandan Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos forması ile ilk EuroLeague maçına çıktı. Hayes-Davis, 27 sayı 3 ribaund 2 asist ile oynadı.

Panathinaikos, EuroLeague'de oynadığı 29 maçta 16 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile 10. sırada bulunuyor.