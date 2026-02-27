×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Panathinaikos'ta Ergin Ataman diskalifiye edildi!

Güncelleme Tarihi:

#Euroleague#Panathinaikos#Ergin Ataman
Panathinaikosta Ergin Ataman diskalifiye edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 13:32

EuroLeague’in 29. haftasında Panathinaikos, sahasında Paris Basketball’a 99-104’lük skorla mağlup oldu. Ergin Ataman teknik faul alarak oyundan diskalifiye edildi.

Haberin Devamı

Panathinaikos, EuroLeague’in 29. haftasında dün akşam (26 Şubat Perşembe) Paris Basketball’a 99-104’lük skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ilk yarısında hakemlere yönelik itirazları nedeniyle bir teknik faul alan Ergin Ataman, maçın son bölümünde hakemlerle yaşadığı sert diyalog sonrası diskalifiye edildi ve oyundan atıldı.

Gözden Kaçmasınİbrahim Kutluaydan Shane Larkinin sözlerine yanıt geldi Söylediğimin arkasındayımİbrahim Kutluay'dan Shane Larkin'in sözlerine yanıt geldi! 'Söylediğimin arkasındayım'Haberi görüntüle

Öte yandan Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos forması ile ilk EuroLeague maçına çıktı. Hayes-Davis, 27 sayı 3 ribaund 2 asist ile oynadı.

PanathinaikosEuroLeague'de oynadığı 29 maçta 16 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile 10. sırada bulunuyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euroleague#Panathinaikos#Ergin Ataman

BAKMADAN GEÇME!