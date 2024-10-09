Panathinaikoslu George Baldock, evinde ölü bulundu

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Panathinaikos forması giyen George Baldock, evinin yüzme havuzunda ölü bulundu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; Baldock'un İngiltere'de yaşayan eşi, kendisiyle iletişim kuramaması üzerine endişeye kapıldı. Bunun üzerine ortak arkadaşlarından biri, kontrol etmek üzerine evine gittiği George Baldock'u yüzme havuzunda ölü olarak buldu.

3 GÜN ÖNCE SAHAYA ÇIKTI

31 yaşındaki futbolcu, Panathinaikos'un Olympiakos'u ağırladığı derbide forma giymiş ve 75. dakikada kenara gelmişti.

GEORGE BALDOCK'UN KARİYERİ

2017 yılına kadar Milton Keynes'in MK Dons takımında sağ bek olarak yetişen Yunan futbolcu, Tamworth ve Oxford United gibi kulüplerde kiralık olarak forma gitmişti. Sonrasında Sheffield United'da 7 sezon geçirdi. Baldock, geçtiğimiz yaz Panathinaikos'a transfer olmuş ve bu sezon 4 maçta 214 dakika sahada kalmıştı.