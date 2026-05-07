Panathinaikos - Valencia maçında büyük gerilim! Ergin Ataman çılgına döndü

EuroLeague play-off serisi 3. maçında Valencia Basket, Panathinaikos'u 91-87 yenerek geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi.

Telekom Center'da oynanan play-off serisi üçüncü maçının ilk çeyreğini 24-18 önde bitiren konuk takım Valencia Basket, soyunma odasına da 52-39 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 75-66 önde geçtiği karşılaşmadan 91-87 galip ayrıldı.

Pedro Martinez and Ergin Ataman got into a heated exchange on the sidelines, and BOTH GOT EJECTED 🤯 pic.twitter.com/0qrEIshv2a — BasketNews (@BasketNews_com) May 6, 2026

Üçüncü çeyrekte Ergin Ataman’ın hakeme tepkisi esnasında Valencia başantrenörü Pedro Martinez de olaya müdahil olunca iki koç arasına gerginlik yaşandı ve ardından ikisi de diskalifiye edildi.

Valencia yardımcı antrenörü Xavi Albert, galibiyetin ardından şu açıklamalarda bulundu:

“Harika bir maçtı. Bence çok iyi oynadık. İlk yarıda planımıza sadık kaldık. Kendi ritmimizde oynadık ve birçok sürpriz pozisyon yarattık. İlk yarı gerçekten harikaydı. İkinci yarı ise bambaşka bir basketboldu. Biz her duruma hazırız.

Bence koç Ergin Ataman son iki maçta maçın gidişatını değiştiren durumlar yarattı ve bunu aklımızda tutacağız. Her türlü duruma karşı hazır olacağız ve rakibin oyunun gidişatını değiştirmesine izin vermeyeceğiz; bu onların daha iyi basketbol oynadığı anlamına gelmiyor.

Bizim basketbolumuz, değişmelere karşı oynanan setlere, daha fazla fiziksel temasa ve kendi tempomuzda oynayıp hızlı hücumlar yaratmaya dayanıyor. Maçı kontrol etmek için oluşturduğumuz tüm bu unsurları uygulamaya çalışıyoruz. İki koça da teknik fauller verildi, koç Ataman oyunu etkilemeye çalıştı. Ancak biz iyi tepki verdik ve her duruma hazır olacağız.”