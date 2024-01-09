Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'nin milli yıldızını istiyor! Görüşmeler başladı

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Ligde liderliğini devam ettiren, UEFA Konferans Ligi'nde ise son 16 takım arasına kalan Fenerbahçe, alternatifli bir kadroyla sezonun ikinci yarısına devam edip mutlu sona ulaşmak istiyor.

SAVUNMAYA EN AZ 1 TAKVİYE

Alexandar Djiku ve Rodrigo Becao'nun sakatlıklarında zor günler geçiren sarı lacivertli takım, stopere en az bir deneyimli ismi daha katmayı hedefliyor.

Union Berlin'den ayrılma kararı alan ve bonservisini eline alan İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Fenerbahçe, diğer bölgeler için de çalışmalarına devam ediyor.

GİDECEK İSİMLER BELİRLENİYOR

Bir yandan takıma yeni isimler kazandırmayı hedefleyen sarı lacivertli takım, bir yandan da yollarını ayıracağı isimler için gelen teklifleri değerlendiriyor.

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MİLLİ İSİM AYRILABİLİR

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Samet Akaydin'in performansı beklentilerin altında kalırken milli savunmacıyla yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

SÜRPRİZ TALİP

Vincenzo Montella'nın A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin ardından Milli Takım'a çağrılan ve ortaya koyduğu oyunla büyük övgü alan Samet, sarı lacivertli takımda performansıyla tatmin etmezken 29 yaşındaki stopere sürpriz bir talip çıktı.

Yunanistan kaynaklı Sport FM'de yer alan habere göre; Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, sarı lacivertli oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Yeşil beyazlı ekibin bir stoper oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtilen haberde, görüşmelerin devam ettiği ve kısa süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

2022/23 sezonunun devre arası transfer döneminde Yukatel Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye katılan 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma ile çıktığı 34 maçta toplamda 2.668 dakika sahada kaldı.

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SAMET AKAYDİN'İN FUTBOL KARİYERİ

13 Mart 1994'te Trabzon'da dünyaya gelen Samet Akaydın, futbola doğduğu kentin takımlarından İdmanocağı'nın altyapısında başladı.



Daha sonra Trabzonspor ve Boluspor'un da altyapılarında forma giyen 1 metre 90 santimetre boyundaki oyuncu, ilk profesyonel maçına 2013-2014 sezonunda Arsinspor'da çıktı.



2014 yazında dört sezonda 140 maçta forma şansı bulduğu ve dokuz gol kaydettiği Sancaktepe Belediyespor'a transfer olan başarılı stoper, 2018-2019 sezonunu 34 karşılaşmada 3 gole imza attığı Şanlıurfaspor'da geçirdi.



2019-2020 sezonu öncesinde TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne transfer olan Samet Akaydın, bir buçuk sezon oynadığı başkent ekibinde 49 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı.



Ocak 2021'de Adana Demirspor'a transfer olan ve Akdeniz ekibiyle Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Samet Akaydın, geçen sezon Adana Demirspor'un Süper Lig'de oynadığı 38 maçın 33'ünde ilk 11'de şans buldu ve iki de gol attı.



28 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonundaysa Adana Demirspor'da 17 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.



Samet Akaydın, A Milli Takım formasını ise geride bıraktığımız kasım ayında Çekya ile oynanan maçta ilk kez giydi ve 90 dakika sahada kaldı.