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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 15:51,Son Güncelleme:

Panathinaikos, Sant-Roos ile anlaştı! 1+1 yıllık sözleşme...

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Panathinaikos, Sant-Roos ile anlaştı! 1+1 yıllık sözleşme...
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Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, bir dönem Darüşşafaka Tekfen forması giyen Howard Sant-Roos'u kadrosuna kattı.

Panathinaikos Kulübünden yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın CSKA Moskova ekibinde görev alan 29 yaşındaki Kübalı oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Darüşşafaka Tekfen'de 2017-18 sezonunda görev alan Sant-Roos, ligde 7,3 sayı, 4,6 ribaunt ve 3,6 asistle mücadele etmişti.

Aynı sezon ULEB Avrupa Kupası'nda 8,6 sayı, 4,2 ribaunt ve 3,9 asist ortalaması yakalayan Kübalı oyuncu, takımının bu kulvarda şampiyonluğa ulaşmasında rol oynamıştı.

 

Panathinaikos, Sant-Roos ile anlaştı 1+1 yıllık sözleşme...

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