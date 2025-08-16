Panathinaikos-Samsunspor maçı öncesi Yunan basını yazdı: Atatürk forması ile sahaya çıkılabilir

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, Panathinaikos ile OAKA’da karşı karşıya gelecek.

Kırmızı beyazlılar bu maça, Atatürk forması ile çıkmak istiyor.

YUNAN BASINI DUYURDU

Sport-fm’de yer alan habere göre Samsunspor, Atatürk forması ile maça çıkmak isterken bu karar, Yunanistan tarafından ‘kışkırtıcı’ olarak nitelendirildi.

Haberde, Samsunspor’un tanıtımına da yer verilirken, reklam kampanyasında kullanılan, “Yolu gösteren bir çift göz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gözleri. O bakış, Samsun'a ulaşır ve Karadeniz, o gözlerle bir olur.” İfadeleri kullanıldı.



