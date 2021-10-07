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Panathinaikos OPAP Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları

#Panathinaikos OPAP Fenerbahçe Beko Maçı#Panathinaikos OPAP Fenerbahçe Beko Maçı Hangi Kanalda?
Panathinaikos OPAP Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakanın ayrıntıları

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini evinde 61-57 mağlup etmişti. Peki, Panathinaikos OPAP Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında heyecan başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe turnuvda ilk hafta kazanmış, Panathinaikos OPAP ise 2021-2022'deki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenilmişti. İşte, Panathinaikos OPAP Fenerbahçe Beko maçının ayrıntıları...

Panathinaikos OPAP Fenerbahçe Beko müsabakası bu akşam yapılacak. Oaka Altion Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HABER kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE GALİBİYETLE BAŞLAMIŞTI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin yeni sezonunda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 61-57 yendi.

Maçın başında topu hızlı bir şekilde rakip potaya indiren Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 14-0'lık üstünlük yakaladı. İlk 5 dakikada sadece 3 şut denemesi yapabilen ve bunlarda başarı sağlayamayan Kızılyıldız, boyalı alanda etkili olarak oyunda dengeyi kurmayı başardı. Kuzmic ile sayılar üreten konuk ekip, Kalinic'in üç sayılık basketiyle 9. dakikada farkı 3 sayıya indirdi ve maçın ilk çeyreği 16-13 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle tamamlandı.

Savunmadaki konsantrasyonunu kaybeden sarı-lacivertli ekip karşısında sayı üretmeye devam eden Kızılyıldız, Wolters'ın basketiyle 15. dakikada 22-21 öne geçti. Kalan bölümde yine iyi savunma yapmaya başlayan Fenerbahçe Beko, Booker'ın basketiyle ilk yarıyı 28-26 önde bitirdi.

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İkinci yarının başında Hollins ile bir üç sayılık basket bulan Kızılyıldız, 21. dakikada 31-28 üstünlük yakaladı. Maçın 24. dakikası 31-30 konuk ekibin üstünlüğüyle geçilirken, her iki ekip 2,5 dakika sayı bulamadı. Pierre'in etkili oyunuyla üstünlüğü tekrar eline alan sarı-lacivertli takım, 3. periyodu 45-37 üstün geçti.

Zaman zaman savunmada düşen sarı-lacivertli takım, maçı koparacak hamleyi yapamadı. 34. dakikayı 49-47 önde geçen Fenerbahçe Beko, Pierre'in smaç basketiyle morallendi ve savunmadaki sertliğini artırdı. Boyalı alanı iyi savunan ev sahibi ekip, De Colo'nun devreye girmesiyle 39. dakikada üstünlüğünü 58-52'ye taşıdı. Fenerbahçe Beko, son dakika içinde rakibinin 5 sayısına engel olamasa da son 4 saniyede bulduğu basketlerle karşılaşmayı 61-57 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

 

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