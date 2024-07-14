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Panathinaikos-Larnaca maçı öncesi kavga çıktı! 3 kişi yaralandı...

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#Panathinaikos#AEK Larnaca#Kavga
Panathinaikos-Larnaca maçı öncesi kavga çıktı 3 kişi yaralandı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 10:06

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Panathinaikos ve AEK Larnaca takımlarının oynadığı hazırlık maçının öncesinde, taraftarlar arasında çıkan kavgada 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Atina'da, Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AEK Larnaca takımları arasında oynanan hazırlık maçı öncesinde, Panathinaikos'un farklı taraftar grupları arasında kavga çıktı.

Taraftarlardan biri, karşı grubun silahlı saldırısı sonucu ayağından, bir diğeri karnından delici bir aletle yaralandı.

Bir başka taraftar ise karşı grup tarafından darbedildiği için hastaneye kaldırıldı.

Çıkan olaylar sonucu polis, 70'in üzerinde taraftarı gözaltına aldı.

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#Panathinaikos#AEK Larnaca#Kavga

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