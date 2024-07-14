Panathinaikos-Larnaca maçı öncesi kavga çıktı! 3 kişi yaralandı...

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Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Atina'da, Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AEK Larnaca takımları arasında oynanan hazırlık maçı öncesinde, Panathinaikos'un farklı taraftar grupları arasında kavga çıktı.

Taraftarlardan biri, karşı grubun silahlı saldırısı sonucu ayağından, bir diğeri karnından delici bir aletle yaralandı.

Bir başka taraftar ise karşı grup tarafından darbedildiği için hastaneye kaldırıldı.

Çıkan olaylar sonucu polis, 70'in üzerinde taraftarı gözaltına aldı.