×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Panathinaikos galibiyetle açtı

Güncelleme Tarihi:

#Euroleague#Panathinaikos#Basketbol
Panathinaikos galibiyetle açtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 01:02

THY EuroLeague'in açılış maçında son şampiyon Panathinaikos, deplasmanda karşılaştığı Alba Berlin'i 87-77 mağlup etti.

Haberin Devamı

Basketbol THY Euroleague’de 2024-25 sezonu dün start aldı. Ergin Ataman’ın çalıştırdığı, Ömer Faruk Yurtseven’in 8, Cedi Osman’ın 5 sayıyla katkı verdiği Panathinaikos, deplasmanda ALBA Berlin’i 87-77 yendi.

Diğer sonuçlar şöyle: Monaco-Olimpia: 93-80, Zalgiris-Barcelona: 74-67, Baskonia-Partizan: 88-82, B.Münih- R.Madrid: 97- 89, Maccabi-Asvel: 89-82. F.BAHÇE-OLYMPiAKOS BOLOGNA-A.EFES · Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ilk maçlarını bugün oynayacak. Sarı lacivertliler saat 20.30’da Olympiakos’u ağırlayacak; lacivert beyazlılar ise 22.00’de Virtus Bologna’ya konuk olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euroleague#Panathinaikos#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!