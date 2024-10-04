Panathinaikos galibiyetle açtı

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Basketbol THY Euroleague’de 2024-25 sezonu dün start aldı. Ergin Ataman’ın çalıştırdığı, Ömer Faruk Yurtseven’in 8, Cedi Osman’ın 5 sayıyla katkı verdiği Panathinaikos, deplasmanda ALBA Berlin’i 87-77 yendi.

Diğer sonuçlar şöyle: Monaco-Olimpia: 93-80, Zalgiris-Barcelona: 74-67, Baskonia-Partizan: 88-82, B.Münih- R.Madrid: 97- 89, Maccabi-Asvel: 89-82. F.BAHÇE-OLYMPiAKOS BOLOGNA-A.EFES · Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ilk maçlarını bugün oynayacak. Sarı lacivertliler saat 20.30’da Olympiakos’u ağırlayacak; lacivert beyazlılar ise 22.00’de Virtus Bologna’ya konuk olacak.