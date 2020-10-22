Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de geride bıraktığımız çift maç haftasında istediği sonuçları alamadı. 14 Ekim Çarşamba günü CSKA Moskova’yı konuk eden Fenerbahçe Beko, büyük bölümünü önde götürdüğü mücadeleden bir uzatma periyodu sonunda 77-78 mağlup ayrılldı. Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 21, Jarell Eddie 18, Lorenzo Brown 16 sayı üretti. Jarell Eddie, CSKA maçındaki performansıyla (6/6 üçlük) EuroLeague tarihinde hiç şut kaçırmadan en çok üçlük isabeti bulan ikinci oyuncu oldu.

Panathinaikos Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol, Turkish Airlines EuroLeague 5. hafta maçında Panathinaikos’a konuk oluyor. 22 Ekim Perşembe günü TSİ 21.00’de OAKA’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak ve Misli.com'da karşılaşmayı CANLI olarak izleyebileceksiniz.

Müsabakayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Carlos Peruga (İspanya), Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.

Sarı-lacivertliler, 16 Ekim Cuma günü oynanan maçta ise Bayern Münih’e, ilk yarısını 20 sayıyla önde bitirdiği mücadelede 71-75 yenildi. Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 25, Nando De Colo 18 sayı üretti. Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de ilk 4 haftayı 2 galibiyetle bitirdi.

Sarı-lacivertliler, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 18 Ekim Pazar günü Gaziantep Basketbol’a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibini 59-65 yenerek 4’te 4 yaptı. Fenerbahçe Beko’da Edgaras Ulanovas 11, Johnny Hamilton, Danilo Barthel ve Tarık Biberovic ise 10’ar sayı üretti.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu takımla idmanlara başladı.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları:



Nando De Colo, son sekiz EuroLeague maçının yedisinde çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti. Nando, bu süreçte en az bir top çalmaya imza attı ve en az bir 3 sayı isabeti buldu. Fransız yıldızımız, EuroLeague’de kullandığı son 28 serbest atışta da başarılı oldu.



Ali Muhammed, EuroLeague’de oynadığı son sekiz maçta da en az bir 3 sayı isabeti kaydetti.



Nando De Colo, 22.8 verimlilik puanı ortalamasıyla EuroLeague’de bu sezon en yüksek verimlilik puanına ulaşan iki oyuncudan biri.

Jan Vesely, maç başına 8.3 ribaund ortalamasıyla bu sezon EuroLeague’de en yüksek ortalamaya sahip üçüncü isim.



Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan beşinci oyuncusu (439). Vesely, EuroLeague kariyerinde 894 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli yedinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 150 toplam değer, ribaund istatistiğinde ise 1114 toplam değer ile her iki kategoride de 12. sırada yer alıyor. Vesely’nin serbest atışlarda 500 isabet barajını aşmasına altı isabet kalmış durumda. Jan, toplam 2360 sayıyla EuroLeague tarihinin en skorer yirminci oyuncusu.



Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.2) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3140 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 791 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3511 ile yedinci sırada.



Ahmet Düverioğlu’nun EuroLeague kariyerinde iki sayılık atışlarda %65.96 isabet oranı var ve başarılı oyuncumuz bu alanda lig tarihinin en iyi dokuzuncu ismi.

Panathinaikos hakkında

Sadece Yunanistan’ın değil, Avrupa basketbolunun en önemli takımlarından biri olan Panathinaikos, 1988 yılında oynanmaya başlanan EuroLeague Final Four döneminin en başarılı ekiplerinden biri. Panathinaikos, 1996-2011 yılları arasında altı EuroLeague şampiyonluğuna ulaşırken, bunların beşinde Zeljko Obradovic imzası bulunuyordu.

Panathinaikos, Yunanistan basketboluna 1967-1984 yılları arasında kazandığı 12 yerel şampiyonlukla damga vurmaya başladı. Durgun geçen yılların ardından Atina ekibi, 1996 yılında Avrupa’nın zirvesine çıktı. 1996’da Panagiotis Giannakis, Dominique Wilkins ve Fragiskos Alvertis bir araya gelerek bir Yunan takımı için ilk Avrupa şampiyonluğu olan EuroLeague kupasını Panathinaikos müzesine getirdi. Ardından birkaç yıl sonra Zeljko Obradovic yönetiminde Panathinaikos için yeni bir başarı serisi başladı.

2000 yılında Obradovic ile Selanik’teki finalde Maccabi’yi geçerek ikinci EuroLeague kupasını kazanan PAO, 2002’de ise bu kez bir ev sahibi takıma karşı deplasman ekibinin kazandığı tek şampiyonluk olan ve Kinder Bologna’ya karşı elde edilen tarihi zafere imza attı. Panathinaikos, dördüncü EuroLeague kupasını 2007 yılında Atina’da CSKA’yı iki sayılık farkla geçerek elde etti. 2009’da da bu final Berlin’de tekrarlanıyor ve gülen taraf yine iki sayılık farkla Obradovic’in Panathinaikos’u oluyordu.

2010-2011 sezonunda ise Dimitris Diamantidis önderliğinde son şampiyon Barcelona’yı Play-off turunda saha dezavantajına rağmen eleyen Panathinaikos Final Four’a kalıyor ve finalde de Maccabi’yi geçerek altıncı EuroLeague zaferini elde ediyordu. 2012’de Final Four’da final şansını yarı finalde kaçıran PAO, bu sezonun sonunda ise Zeljko Obradovic ile yollarını ayırıyordu.

2013 ve 2014’te Final Four’un yalnızca bir galibiyet uzağında kalan Panathinaikos, Yunan Ligi’nde ise iki kez üst üste ligi ve kupayı müzesine götürüyordu. 2014-2015’te Yunanistan kupasını kazanan, ligde final oynayan ve üst üste beşinci kez EuroLeague’de Play-off yapan PAO, Play-off turunda ise CSKA’ya elenmekten kurtulamadı.

2016’da Baskonia, 2017’de Fenerbahçe, 2018 ve 2019’da da Real Madrid tarafından EuroLeague Play-off turunda saf dışı bırakılan PAO, 2019’daki Yunanistan Ligi şampiyonluğuyla bu kulvarda 38. kez mutlu sona ulaşmış oldu.

Panathinaikos’un müzesinde 38 Yunanistan Ligi, 6 EuroLeague, 19 Yunanistan Kupası ve bir Kıtalararası Kupa şampiyonlukları bulunuyor.

Panathinaikos’ta son durum

Georgios Vovoras tarafından çalıştırılan Panathinaikos’un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Keifer Sykes, Marcus Foster, Eleftherios Bochoridis, Nikos Diplaros, Nemanja Nedovic

Forvetler: Howard Sant-Roos, Ioannis Papapetrou, Georgios Kalaitzakis, Leonidas Kaselakis, Nikolaos Persidis, Ben Bentil, Aaron White, Kostas Mitoglou

Pivotlar: Zach Auguste, Georgios Papagiannis, Ian Vougioukas

Panathinaikos, EuroLeague’de bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet elde etti. Rakibimiz, son EuroLeague karşılaşmasında 15 Ekim Perşembe günü Barcelona’ya konuk oldu ve İspanyol ekibine bir uzatma bölümünün ardından 97-89 yenildi. Bu maçta Marcus Foster 24, Kostas Mitoglou 16 (12 ribaund), Nemanja Nedovic ise 15 sayı üretti.

Marcus Foster, bu sezon EuroLeague’de oynadığı üç maçta da çift haneli sayılarda skor üretti.