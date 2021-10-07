Panathinaikos Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de 1 Ekim Cuma günü karşılaştığı Kızılyıldız’ı 61-57 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Kızılyıldız mücadelesinde Dyshawn Pierre 13 sayı, 4 ribaund, 2 blok ile 19 verimlilik puanına erişti. Devin Booker ise 8 sayı, 9 ribaund ve 3 asist ile 16 verimlilik puanına ulaştı.



Fenerbahçe Beko, son resmi karşılaşmasına ise ING Basketbol Süper Ligi’nde 3 Ekim Pazar günü çıktı. Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede Aliağa Petkim Spor’u 71-63 ile geçerek ikide iki yaptı. Fenerbahçe Beko’da Pierria Henry 12 sayı ve 13 asist ile double-double yaparken, Achille Polonara ise 12 sayı ve 9 ribaund üretti.



Fenerbahçe Beko’da sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor.

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 2. hafta maçında Panathinaikos OPAP’a konuk oluyor. 7 Ekim Perşembe günü TSİ 21.00’da OAKA’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Angel Miguel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek.

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Fenerbahçe Beko’da son durum ve maç önü notları:

Nando De Colo, son 20 EuroLeague karşılaşmasında da en az bir üçlük isabeti buldu.



Marko Guduric, son 10 EuroLeague maçının 9’unda en az bir üç sayı isabeti kaydetti.



Pierria Henry, son 10 EuroLeague maçının 9’unda en az bir top çalmaya imza attı.



Devin Booker, son yedi EuroLeague karşılaşmasının altısında çift haneli sayılarda skor buldu ve çift haneli verimlilik puanına erişti.



Nando De Colo, 2020-21 sezonunda 18.8 verimlilik puanı ortalamasıyla dördüncü, Jan Vesely ise 18.0 verimlilik puanı ortalamasıyla altıncı oldu. De Colo, geçtiğimiz sezonu sayı ortalamasında 15.8 ile altıncı, top çalma ortalamasında ise 1.4 ile beşinci sırada bitirdi.



Achille Polonara, 6.6 ribaund ortalamasıyla bu alanda geçtiğimiz sezonun en iyi ikinci ismiydi. Pierria Henry, 7.3 asist ortalamasıyla 2020-21 sezonunun bu alandaki en iyi ikinci oyuncusuydu. Henry, top çalma istatistiğinde ise 1.7 ortalamayla liderdi.



Ahmet Düverioğlu, maç başına %70.2 iki sayı isabet oranıyla 2020-21 sezonunun en iyi dördüncü ismiydi.



Jan Vesely, EuroLeague tarihinde toplam 478 hücum ribaundu istatistiğiyle bu alandaki en iyi altıncı isim. Jan, EuroLeague kariyerinde 1044 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda en değerli dördüncü oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 169 toplam değer ile dokuzuncu sırada, ribaund istatistiğinde ise 1249 toplam değer ile sekizinci sırada yer alıyor. Vesely’nin EuroLeague kariyerinde 2716 sayısı var ve bu alanda da en değerli 14. isim. Jan, top çalma istatistiğinde ise 250 toplam değer ile 10. sırada yer alıyor.



Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%93.8) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3583 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer üçüncü ismi. Nando, 874 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde üçüncü ve verimlilik puanı toplamında da 4027 ile ikinci sırada. Nando De Colo’nun EuroLeague kariyerinde 347 üç sayılık isabeti var ve en iyi 14. oyuncu. De Colo, top çalma istatistiğinde de 255 toplam değer ile sekizinci sırada.

Panathinaikos’ta son durum ve maç önü notları:



Dimitris Priftis tarafından çalıştırılan Panathinaikos’un kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Guardlar: Kendrick Perry, Daryl Macon, Nemanja Nedovic, Neoklis Avdalas, Eleftherios Bochoridis, Howard Sant-Roos

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Forvetler: Ioannis Papapetrou, Leonidas Kaselakis, Okaro White, Jeremy Evans, Eleftherios Mantzoukas

Pivotlar: Georgios Papagiannis, Jehyve Floyd, Vasilis Kavvadas

Koç: Dimitris Priftis



Panathinaikos, EuroLeague’deki ilk maçında 30 Eylül Perşembe günü AS Monaco’ya deplasmanda 75-63 kaybetti. PAO’da Ioannis Papapetrou 16, Daryl Macon 13 sayı üretti.



Yoncalar, Yunanistan Ligi’nin ilk haftasında da istediği sonucu alamadı. Panathinaikos, 3 Ekim Pazar günü konuk olduğu Aris’e 81-71 yenildi. Panathinaikos’ta Kendrick Perry ve Okaro White 12’şer sayı üretti.



Panathinaikos’ta koç Dimitris Priftis’in yanı sıra Kendric Perry, Daryl Macon, Okaro White ve Jehvye Floyd ilk EuroLeague maçlarına çıkacak.