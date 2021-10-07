Panathinaikos Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Yargıtaydan kritik maaş kararıMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
Süper Ligde tarihi zirve Bugün bir ilk olacak... Gözler Rivada...Süper Lig'de tarihi zirve! Bugün bir ilk olacak... Gözler Riva'da...#Süper Lig
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gıda fiyatları, stok araç iddiaları... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacakGıda fiyatları, stok araç iddiaları... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacak#Fahiş Fiyat
Antalyada iğrenç olay Aileye hayatı zehir ettiAntalya'da iğrenç olay! Aileye hayatı zehir etti#Antalya
Şaşkına çeviren görüntü Apartman eve girdiŞaşkına çeviren görüntü! Apartman eve girdi#İstanbul Şişli
Kargoda kaybolan dalak için şaka gibi cezaKargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza#Yalova
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan enflasyon açıklamasıTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması#Merkez Bankası
Google skandalı İsmi aratan herkesin bilgilerini ABD ile paylaşmış...Google skandalı! İsmi aratan herkesin bilgilerini ABD ile paylaşmış...#Google
Evlilik yüzüğünü çaldırdı, hırsıza seslendi: Başım dertte, lütfen...Evlilik yüzüğünü çaldırdı, hırsıza seslendi: 'Başım dertte, lütfen...'#Andy Murray
Güzellik kaderiydi, bedelini ağır ödediGüzellik kaderiydi, bedelini ağır ödedi#Emily Ratajkowski
İdo Tatlıses davul zurna ile kız evindeİdo Tatlıses davul zurna ile kız evinde! #İdo Tatlıses
Nişanlısını terk etti Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...Nişanlısını terk etti! 'Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...'#Ece Ronay
Yeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomlarıYeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomları!#Salgın
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Panathinaikos Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

#Turkish Airlines Euroleague#Fenerbahçe Beko#Panathinaikos
Panathinaikos Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini evinde 61-57 mağlup etti. Panathinaikos OPAP ise 2021-2022'deki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenildi. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Panathinaikos Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de 1 Ekim Cuma günü karşılaştığı Kızılyıldız’ı 61-57 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Kızılyıldız mücadelesinde Dyshawn Pierre 13 sayı, 4 ribaund, 2 blok ile 19 verimlilik puanına erişti. Devin Booker ise 8 sayı, 9 ribaund ve 3 asist ile 16 verimlilik puanına ulaştı.

Fenerbahçe Beko, son resmi karşılaşmasına ise ING Basketbol Süper Ligi’nde 3 Ekim Pazar günü çıktı. Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede Aliağa Petkim Spor’u 71-63 ile geçerek ikide iki yaptı. Fenerbahçe Beko’da Pierria Henry 12 sayı ve 13 asist ile double-double yaparken, Achille Polonara ise 12 sayı ve 9 ribaund üretti.

Fenerbahçe Beko’da sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor.

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 2. hafta maçında Panathinaikos OPAP’a konuk oluyor. 7 Ekim Perşembe günü TSİ 21.00’da OAKA’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Angel Miguel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko’da son durum ve maç önü notları:

Nando De Colo, son 20 EuroLeague karşılaşmasında da en az bir üçlük isabeti buldu.

Marko Guduric, son 10 EuroLeague maçının 9’unda en az bir üç sayı isabeti kaydetti.

Pierria Henry, son 10 EuroLeague maçının 9’unda en az bir top çalmaya imza attı.

Devin Booker, son yedi EuroLeague karşılaşmasının altısında çift haneli sayılarda skor buldu ve çift haneli verimlilik puanına erişti.

Nando De Colo, 2020-21 sezonunda 18.8 verimlilik puanı ortalamasıyla dördüncü, Jan Vesely ise 18.0 verimlilik puanı ortalamasıyla altıncı oldu. De Colo, geçtiğimiz sezonu sayı ortalamasında 15.8 ile altıncı, top çalma ortalamasında ise 1.4 ile beşinci sırada bitirdi.

Achille Polonara, 6.6 ribaund ortalamasıyla bu alanda geçtiğimiz sezonun en iyi ikinci ismiydi. Pierria Henry, 7.3 asist ortalamasıyla 2020-21 sezonunun bu alandaki en iyi ikinci oyuncusuydu. Henry, top çalma istatistiğinde ise 1.7 ortalamayla liderdi.

Ahmet Düverioğlu, maç başına %70.2 iki sayı isabet oranıyla 2020-21 sezonunun en iyi dördüncü ismiydi.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinde toplam 478 hücum ribaundu istatistiğiyle bu alandaki en iyi altıncı isim. Jan, EuroLeague kariyerinde 1044 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda en değerli dördüncü oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 169 toplam değer ile dokuzuncu sırada, ribaund istatistiğinde ise 1249 toplam değer ile sekizinci sırada yer alıyor. Vesely’nin EuroLeague kariyerinde 2716 sayısı var ve bu alanda da en değerli 14. isim. Jan, top çalma istatistiğinde ise 250 toplam değer ile 10. sırada yer alıyor.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%93.8) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3583 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer üçüncü ismi. Nando, 874 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde üçüncü ve verimlilik puanı toplamında da 4027 ile ikinci sırada. Nando De Colo’nun EuroLeague kariyerinde 347 üç sayılık isabeti var ve en iyi 14. oyuncu. De Colo, top çalma istatistiğinde de 255 toplam değer ile sekizinci sırada.

Panathinaikos’ta son durum ve maç önü notları:

Dimitris Priftis tarafından çalıştırılan Panathinaikos’un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Kendrick Perry, Daryl Macon, Nemanja Nedovic, Neoklis Avdalas, Eleftherios Bochoridis, Howard Sant-Roos

Haberin Devamı

Forvetler: Ioannis Papapetrou, Leonidas Kaselakis, Okaro White, Jeremy Evans, Eleftherios Mantzoukas

Pivotlar: Georgios Papagiannis, Jehyve Floyd, Vasilis Kavvadas

Koç: Dimitris Priftis

Panathinaikos, EuroLeague’deki ilk maçında 30 Eylül Perşembe günü AS Monaco’ya deplasmanda 75-63 kaybetti. PAO’da Ioannis Papapetrou 16, Daryl Macon 13 sayı üretti.

Yoncalar, Yunanistan Ligi’nin ilk haftasında da istediği sonucu alamadı. Panathinaikos, 3 Ekim Pazar günü konuk olduğu Aris’e 81-71 yenildi. Panathinaikos’ta Kendrick Perry ve Okaro White 12’şer sayı üretti.

Panathinaikos’ta koç Dimitris Priftis’in yanı sıra Kendric Perry, Daryl Macon, Okaro White ve Jehvye Floyd ilk EuroLeague maçlarına çıkacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Turkish Airlines Euroleague#Fenerbahçe Beko#Panathinaikos