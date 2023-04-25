Panathinaikos, Ergin Ataman'la coşacak! Obradovic’ten sonra en yüksek ücreti alacak

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Basketbolda Avrupa’nın en köklü kulüplerinden Panathinaikos’ta başkan Dimitris Giannakopoulos’un 2023-24 sezondan geçerli olmak üzere Anadolu Efes koçu Ergin Ataman ile 2 yıllığına anlaştıklarını açıklaması ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Giannakopoulos sosyal medya hesabından “Hoş geldin. Aman aman... Bu iş tamam (transfer oldu anlamında) Ataman” diyerek, Ergin Ataman’ın transferini duyurdu. Ataman da Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşmesini imzalayarak pazar günü Giannakopoulos’a gönderdi.

OBRA’DAN SONRA EN YÜKSEK ÜCRET

Atina ekibinde takımın yeni koçunun alacağı ücret ile ilgili açıklama yapılmadı. Ancak Panathinaikos tarihinde, Zeljko Obradovic’ten sonra en yüksek ücretin Ataman’a verileceği belirtildi. Yunan medyasında başarılı koçun yıllık ücretinin 2.5 milyon Euro olacağı ve primlerle rakamın 3 milyon Euro’ya kadar yükselebileceği ileri sürüldü. Son yıllarda düşüşte olan yeşil beyazlılarda Ataman transferi ile artık çıta da yükseldi. Panathinaikos’un bütçesini artırarak, Avrupa ve ABD’den önemli transferler yapması bekleniyor.

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TAKIMIN FELSEFESİ DEĞİŞİYOR

Bu arada, Yunan medyasında Ataman’a methiyeler yağdırıldı. Spor içerikli haber sitesi gazzetta Türk koç için “Takdime gerek yok. Kariyeri her şeyi anlatıyor. 5 Avrupa kupasını kaldıran Ataman güçlü kişiliği, kazanma arzusu, özgüveni ve kendine özgü tepkileri ile büyük bir hoca. O, yeşil beyazlıların eski parlak günlerine dönebilmesinde önder olacak” diye yazdı. Haber sitesi Sport 24 ise “Panathinaikos eski parlak günlerine dönmek istiyorsa, aradığı isim Ergin Ataman’dır. Artık takımın felsefesi değişiyor” ifadesini kullandı.

1- Euroleague’de şampiyon olan ilk Türk koç olan Ergin Ataman ayrıca modern dönemde duble kupa kazanan 2. isim oldu (2003-04 ve 2004-05’te Pini Gershon).

6- Ataman’ın yeni takımı Panathinaikos, EuroLeague’de 6 kez şampiyonluk yaşarken R.Madrid (10) ve CSKA’nın (8) ardından Maccabi ile 3. sırayı paylaşıyor.

3- Panathınaıkos daha önce Siena (2001-2003) ve Bologna’yı (2006-2007) çalıştıran Ergin Ataman’ın yurt dışındaki 3. başantrenörlük deneyimi olacak.

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Ergin Ataman KiMDiR?

· Doğum tarihi: 7 Ocak 1966 · Doğum yeri: İstanbul

· YARDIMCI ANTRENÖR Eczacıbaşı, Anadolu Efes

· BAŞANTRENÖR Türk Telekom (1996-98), Pınar Karşıyaka (1998- 99), Anadolu Efes (1999-2001, 2008-10 ve 2017-23), Montepaschi Siena (2001-03), Ülkerspor (2003-06), Climamio Bologna (2006-07), Beşiktaş (2007-08 ve 2011-12), Galatasaray (2012-17), A Milli Takım (2014-16 ve 2022-?)

KAZANDIĞI KUPALAR

2 EuroLeague

1 EuroCup

1 Saporta Kupası

1 EuroChallenge Kupası

5 Türkiye Ligi

6 Türkiye Kupası

7 Cumhurbaşkanlığı Kupası