Panathinaikos başkanından Ergin Ataman'a istifa çağrısı!

Haberin Devamı

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Yunanistan Ligi'nde Aris'e uzatmalarda 102-95 mağlup olmalarının ardından gelen tepkilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Sözlerini sakınmayan ve takımını eleştiren Giannakopoulos, Ergin Ataman'a istifa çağrısında bulundu.

Başkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer geri dönecek haysiyetiniz varsa, Atina'ya vardığınızda hepiniz istifanızı verirsiniz. Oyuncular, koçlar, asistanlar... Hepiniz bir utanç kaynağısınız!



Bana hiçbir mazeret üretmeyin. 40 milyon Euro bütçeniz varken gidip Aris'e yenilemezsiniz. Yeter artık! Basketbol oynamaya başlayın ve nerede olduğunuzun farkına varın"