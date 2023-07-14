Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'tan Fenerbahçe Beko koçu Itoudis'e sert sözler!

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Yam Madar ve Sertaç Şanlı'nın ardından bu sabah Nate Sestina transferini de açıklayan Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis transferini de açıklamaya hazırlanıyor.

Panathinaikos'un kaptanlığını yapan 2.21'lik Yunan yıldız, sözleşmesinin bitiminde kontrat yenileme teklifini reddedip takımdan ayrılmıştı.

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PANATHINAIKOS BAŞKANI'NDAN ITOUDIS'E ÇOK SERT SÖZLER

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Papagiannis transferiyle ilgili Fenerbahçe Beko koçu Itoudis'e sert ifadeler kullandı.

Papagiannis, haberimiz olmadan gidip Fenerbahçe Beko'yla anlaştı. Sonra bu yaptığının yanlış olduğunu ve Panathinaikos'ta kalacağını söyledi. Son olarak da annesi ve babasının Dimitris Itoudis için oynamasını istediklerini söyleyip bizden ayrıldı.

Dimitris, Papagiannis'e yıllık 700 bin eurodan fazla teklif yokken gidip menajerlik şirketiyle ortaklık yapıyorsun. Sonra sırf menajerlik payını kırışmak için senelik 1.6 milyon euro teklif ediyorsun.

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