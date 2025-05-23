Panathinaikos Başkan Dimitrios Giannakopoulos, Fenerbahçe Beko maçında çıldırdı!

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'la karşılaşan sarı-lacivertliler, tamamını kontrolü altında geçirdiği maçı 82-76 kazanarak finale kaldı.

Tarihinde 7. kez Dörtlü Final'de mücadele eden Fenerbahçe Beko, 2016, 2017 ve 2018'den sonra 4. kez adını finale yazdırdı. Kupayı 2017'de müzesine götüren Fenerbahçe, 8 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamak için Olympiakos-Monaco maçının galibiyle 25 Mayıs Pazar günü finalde karşılaşacak.

JASIKEVICIUS ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, Dörtlü Final organizasyonlarındaki şansızlığını yendi.

Kariyerinde üst üste 5, toplamda da 6. kez Dörtlü Final'de yer alan Litvanyalı başantrenör, 2. kez finale kaldı. Daha önce sadece 2021'de Barcelona'yla finale yükselen Jasikevicius, Dörtlü Final'deki diğer 4 yarı final maçını kaybetmişti.

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49 yaşındaki başantrenör, Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'a karşı Dörtlü Final organizasyonlarında ilk kez galip geldi. İki başantrenör arasındaki rekabette daha önce oynanan iki karşılaşmada da Ataman'ın takımları galip gelmişti.

ERGİN ATAMAN BU SEFER FİNAL GÖREMEDİ

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, bu sefer Dörtlü Final'de final sevinci yaşayamadı.

Avrupa kupalarında 5 farklı takımla 7 kez final heyecanı yaşayan Ataman, Avrupa Ligi'nde 2019, 2021 ve 2022'de Anadolu Efes, 2024'te ise Panathinaikos'la finalde yer almıştı. Ataman'ın takımı, Fenerbahçe'ye kaybetti ve bu sefer finale kalamadı.

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Fenerbahçeli taraftarlar, 7 yıl sonra gelen finali büyük bir mutlulukla karşıladı.

Maç boyunca takıma büyük destek veren taraftarlara, Olympiakoslu basketbolseverler de eşlik etti.

MVP HALL'IN

Maçın En Değerli Oyuncusu (MVP), Fenerbahçe Beko'dan Devon Hall oldu.

Karşılaşmayı 18 sayıyla tamamlayan Hall, maçın en iyi ismi oldu. Sarı-lacivertlilerde Tarık Biberovic 15, Errick McCollum ise 13 sayıyla galibiyette önemli oynadı.

CEDİ OSMAN'IN PERFORMANSI YETERLİ OLMADI

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Panathinaikos AKTOR'da Cedi Osman'ın başarılı performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Milli basketbolcu, karşılaşmayı 22 sayıyla tamamladı. Yunan ekibinde son periyotta 5 faulle oyundan çıkan sezonun MVP'si Kendrick Nunn ise 19 sayı attı.

PANATHIANIKOS BAŞKANINDAN SKANDAL HAREKET

Panathianikos Başkanı Dimitrios Giannakopoulos, devre arasında sinirlerine hakim olamadı.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Giannakopoulos, önce Fenerbahçe Beko benchi ile tartışma yaşadı. Hemen ardından ise stadyumda yer alan Olympiakos taraftarlarına el hareketi ile tepki gösterdi.

Hakemler soyunma odasına giderken ise yanlarına giden Giannakopoulos, bir şeyler söyleyip sinirlerine hakim olamadı.

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Giannakopoulos, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sakinleştirildi.