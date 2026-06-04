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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'dan hakem tepkisi!

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#Panathinaikos#Olympiakos#Ergin Ataman
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Atamandan hakem tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 10:51

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos’a 82-76 yenildikleri final serisi ilk maçından sonra hakem kararlarına tepki gösterdi.

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Yunanistan Ligi play- offları’nın final serisindeki ilk maçında Olympiakos, sahasında ağırladığı Panathinaikos‘u 82-76 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde oldu:

"ATAMAN AVRUPA'NIN EN KÖTÜ KOÇU, SİZ DE EN İYİ HAKEMLERE SAHİPSİNİZ"

"Biliyorsunuz, Türkiye'de insanların izlediği çok sayıda dizi var. Siz Yunanların da dizileri sevdiğini biliyorum. Bizim finallerimiz de bunun gibi. Spor dünyasındaki insanlar bu seriyi adeta bir dizi izler gibi takip ediyor.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Atamandan hakem tepkisi

Sonuç 82-76 mı? Hayır, sonuç 29-5. Olympiakos 29 serbest atış kullandı, üstelik son iki dakikada kritik serbest atışlar da vardı. Biz ise sadece 5 serbest atış kullandık. Yunan medyası, Sırp medyası, aynı şeyleri yazmaya devam edin. Ataman Avrupa'nın en kötü koçu, siz de en iyi hakemlere sahipsiniz. Tebrikler."

 

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#Panathinaikos#Olympiakos#Ergin Ataman

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