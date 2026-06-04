Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'dan hakem tepkisi!

Haberin Devamı

Yunanistan Ligi play- offları’nın final serisindeki ilk maçında Olympiakos, sahasında ağırladığı Panathinaikos‘u 82-76 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Gözden Kaçmasın New York Knicks, NBA finallerinde galibiyetle başladı Haberi görüntüle

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde oldu:

"ATAMAN AVRUPA'NIN EN KÖTÜ KOÇU, SİZ DE EN İYİ HAKEMLERE SAHİPSİNİZ"

"Biliyorsunuz, Türkiye'de insanların izlediği çok sayıda dizi var. Siz Yunanların da dizileri sevdiğini biliyorum. Bizim finallerimiz de bunun gibi. Spor dünyasındaki insanlar bu seriyi adeta bir dizi izler gibi takip ediyor.

Sonuç 82-76 mı? Hayır, sonuç 29-5. Olympiakos 29 serbest atış kullandı, üstelik son iki dakikada kritik serbest atışlar da vardı. Biz ise sadece 5 serbest atış kullandık. Yunan medyası, Sırp medyası, aynı şeyleri yazmaya devam edin. Ataman Avrupa'nın en kötü koçu, siz de en iyi hakemlere sahipsiniz. Tebrikler."