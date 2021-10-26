Panathinaikos Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes'in bu hafta THY Avrupa Ligi'nde rakibi Panathinaikos OPAP oldu. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna ise kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamladı. Hedef bu maçtan galip ayrılmak. İşte, Panathinaikos Anadolu Efes maçının ayrıntıları...

Panathinaikos-Anadolu Efes maçı 27 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka beIN Sports Haber kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.