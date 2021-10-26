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Panathinaikos Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

#Panathinaikos Anadolu Efes Maçı#Panathinaikos Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda#Seoanasayfa
Panathinaikos Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'a konuk olacak. İlk galibiyetini ligin 5. haftasında UNICS Kazan'ı 71-68 yenerek elde eden lacivert-beyazlı ekip ligde 15. sırada bulunuyor. Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi 1 galibiyet alan Panathinaikos OPAP ise 16. basamakta yer alıyor. Peki, Panathinaikos Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Anadolu Efes'in bu hafta THY Avrupa Ligi'nde rakibi Panathinaikos OPAP oldu. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna ise kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamladı. Hedef bu maçtan galip ayrılmak. İşte, Panathinaikos Anadolu Efes maçının ayrıntıları...

Panathinaikos-Anadolu Efes maçı 27 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka beIN Sports Haber kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

 

 

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