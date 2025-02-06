Panathinaikos Aktor Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Panathinaikos Aktor - Anadolu Efes basketbol maçı, EuroLeague 2024-2025 sezonunun önemli karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Türk basketbolunun devlerinden Anadolu Efes, Yunan temsilcisi Panathinaikos Aktor karşısında galibiyet peşinde olacak. Her iki takım da ligin üst sıralarında yer almak için mücadele ediyor ve bu maç, bu anlamda büyük bir önem taşıyor.

PANATHİNAİKOS AKTOR ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EuroLeague 2024-2025 sezonunun 26. hafta mücadelesi kapsamında Panathinaikos Aktor - Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Mücadele 6 Şubat 2025 tarihinde saat 22.15’te S Sport ekranlarında olacak.