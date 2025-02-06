×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Panathinaikos Aktor Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Panathinaikos Aktor Anadolu Efes#Euroleague 2024-2025#Basketbol Maçı
Panathinaikos Aktor Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 10:38

Panathinaikos Aktor - Anadolu Efes basketbol maçı, EuroLeague 2024-2025 sezonu mücadelesi olarak bugün basketbol severlerle buluşacak. Her iki takımın da son haftalarda gösterdiği performans, izleyenlere heyecan dolu bir karşılaşma vaat ediyor. Peki, Panathinaikos Aktor - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

Haberin Devamı

Panathinaikos Aktor - Anadolu Efes basketbol maçı, EuroLeague 2024-2025 sezonunun önemli karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Türk basketbolunun devlerinden Anadolu Efes, Yunan temsilcisi Panathinaikos Aktor karşısında galibiyet peşinde olacak. Her iki takım da ligin üst sıralarında yer almak için mücadele ediyor ve bu maç, bu anlamda büyük bir önem taşıyor.

PANATHİNAİKOS AKTOR ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EuroLeague 2024-2025 sezonunun 26. hafta mücadelesi kapsamında Panathinaikos Aktor - Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Mücadele 6 Şubat 2025 tarihinde saat 22.15’te S Sport ekranlarında olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Panathinaikos Aktor Anadolu Efes#Euroleague 2024-2025#Basketbol Maçı

BAKMADAN GEÇME!