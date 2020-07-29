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Pan Pasifik Açık Tenis Turnuvası iptal edildi
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenmesi planlanan Pan Pasifik Açık Kadınlar Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, salgın yüzünden eylülden kasım ayına ertelenen turnuva, bu yıl yapılamayacak.
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takvimindeki Premier seviye turnuvalar arasında yer alan organizasyon, 1984'ten bu yana ilk kez düzenlenemeyecek.
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