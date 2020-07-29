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GeriTenis Pan Pasifik Açık Tenis Turnuvası iptal edildi
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Hürriyet
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Tenis
AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 13:42,Son Güncelleme:

Pan Pasifik Açık Tenis Turnuvası iptal edildi

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Pan Pasifik Açık Tenis Turnuvası iptal edildi
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenmesi planlanan Pan Pasifik Açık Kadınlar Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, salgın yüzünden eylülden kasım ayına ertelenen turnuva, bu yıl yapılamayacak.



Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takvimindeki Premier seviye turnuvalar arasında yer alan organizasyon, 1984'ten bu yana ilk kez düzenlenemeyecek.

Pan Pasifik Açık Tenis Turnuvası iptal edildi

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