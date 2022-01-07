Palmerias, Jailson transferini resmen duyurdu

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Çin'in Dalian Pro takımıyla yollarını ayıran Jailson'un yeni adresi Brezilya ekibi Palmerias oldu.

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi, "Palmerias ailesine takviye var" sözleriyle duyuruldu.

Böylece Türkiye'den Galatasaray, Portekiz'den ise Porto'nun peşinde olduğu Jailson tercihini Palmeiras'tan yana kullandı.

Felipe Melo'nun yerini doldurdu

Palmeiras, takımdan ayrılan 38 yaşındaki Felipe Melo'nun yerini 26 yaşındaki Jailson ile doldurdu

2018'de Gremio'dan Fenerbahçe 'ye transfer olan Jailson, 2020'de 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer olmuştu.