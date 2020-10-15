MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPalmeiras'ta Vanderlei Luxemburgo dönemi sona erdi
GeriFutbol Palmeiras'ta Vanderlei Luxemburgo dönemi sona erdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 18:49 | Son Güncelleme:

Palmeiras'ta Vanderlei Luxemburgo dönemi sona erdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Palmeiras'ta Vanderlei Luxemburgo dönemi sona erdi
Abone Olgoogle-news

Brezilya ekibi Palmeiras'ta teknik direktör Vanderlei Luxemburgo'nun görevine son verildi.

Palmeiras Kulübü, Aralık 2019'da 5. kez takımın başına getirilen 68 yaşındaki Brezilyalı teknik direktör Luxemburgo ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Ülkesinde Palmeiras'ın yanı sıra Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Santos, Gremio, Fluminense, İspanya'da Real Madrid gibi ekipleri çalıştıran tecrübeli teknik direktör, 1998-2000 yıllarında Brezilya Milli Futbol Takımı'nda görev almıştı.

Luxemburgo yönetimindeki Palmeiras, Brezilya liginde çıktığı 15 maçta 22 puan toplayarak 7. sırada yer aldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle